Trồng cây mới thay thế hàng cây Tùng Dương 'đẹp như mơ' khô héo 29/04/2026 18:25

(PLO)- Hàng cây Tùng Dương đẹp như mơ trên đường Đồng Khởi trung tâm tỉnh Đồng Nai bị khô héo đã được thay thế, trồng cây khác.

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc hàng loạt cây Tùng Dương bị khô héo chết dần ở trung tâm tỉnh Đồng Nai, chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND 2 phường Trảng Dài và Tân Triều xác nhận đã tiến hành thay thế những cây khô héo và trồng lại cây xanh khác tạo cảnh quan xanh sạch đô thị.

Hàng cây Tùng Dương bị khô héo đã đang được thay thế trồng cây khác đảm bảo mỹ quan đô thị. Ảnh: VH.

Lý giải về việc hàng cây Tùng Dương khô héo, lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng phường Tân Triều cho biết, sau khi Trung tâm dịch vụ công ích TP Biên Hoà giải thể thì các tuyến đường của địa bàn phường nào thì phường đó sẽ chịu trách nhiệm quản lý chăm sóc hạ tầng cây xanh.

Tuy nhiên, đường Đồng Khởi giáp ranh 2 phường Trảng Dài và Tân Triều khi bàn giao lại không có đường Đồng Khởi.

Để khắc phục, ngay trong ngày phường Tân Triều làm việc với phường Trảng Dài để thống nhất việc quản lý chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường giáp ranh 2 phường, đồng thời thay thế những cây đã chết.