Trung-Triều xác định tăng phối hợp chiến lược trong mọi vấn đề 05/09/2025 05:48

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước láng giềng, cam kết tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ngày 4-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước láng giềng, đồng thời cam kết tiếp tục phát triển quan hệ song phương trong cuộc hội đàm tại Bắc kinh, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Kim đến Trung Quốc để dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc chiến chống phát xít của nhân dân thế giới hôm 3-9. Một ngày sau lễ duyệt binh, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Đại lễ đường Nhân dân.

Ông Tập cho rằng điều này thể hiện quyết tâm vững chắc của Triều Tiên trong việc bảo vệ thành quả của chiến thắng Thế chiến II, đồng thời tạo cơ hội quan trọng để hai đảng và hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác.

“Trung Quốc và Triều Tiên là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt, cùng chung vận mệnh và luôn kề vai sát cánh” - ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4-9. Ảnh: Huang Jingwen/TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Tập nhấn mạnh đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc rất coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời sẵn sàng duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung - Triều lành mạnh.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược, làm sâu sắc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và hữu nghị với Triều Tiên, theo ông Tập.

Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên cần tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề quốc tế và khu vực để bảo vệ lợi ích chung.

Liên quan vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Tập cho hay Trung Quốc luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng, đồng thời sẵn sàng tiếp tục tăng cường phối hợp với Triều Tiên để nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo.

Về phần mình, ông Kim nói rằng các thế hệ lãnh đạo đi trước của Triều Tiên và Trung Quốc đã tạo nên mối quan hệ gắn bó sâu sắc, và hai nước có trách nhiệm truyền lại tình hữu nghị này cho các thế hệ mai sau.

“Dù cục diện quốc tế có thay đổi thế nào, tình hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc cũng sẽ không thay đổi. Đó là cam kết vững chắc của Triều Tiên trong việc không ngừng làm sâu sắc và phát triển quan hệ song phương” - ông Kim nhấn mạnh.

Theo ông Kim, Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường trao đổi ở nhiều cấp độ giữa hai đảng và hai nước, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng đảng, phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác, qua đó hỗ trợ sự phát triển của đảng và đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và thương mại cùng có lợi với Bắc Kinh để đạt được nhiều thành quả hơn.

Trước đó, ngày 3-9, ông Kim đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên thảo luận về các kế hoạch hợp tác song phương lâu dài, theo hãng thông tấn KCNA.

Tàu hỏa riêng của ông Kim được nhìn thấy rời ga ở Bắc Kinh lúc 22 giờ 5 phút ngày 4-9 (giờ địa phương).