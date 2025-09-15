Trung tướng Mai Hoàng nói về tình trạng tắc đường nhiều ngày qua tại TP.HCM 15/09/2025 10:52

(PLO)- Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong chín tháng qua. Trong đó có đề cập tình hình tắc đường, kẹt xe.

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong chín tháng qua.

Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM xử nghiêm việc sử dụng chất gây nghiện là bóng cười

Về tình hình trật tự an toàn xã hội, Công an TP.HCM xác định năm loại tội phạm phức tạp; trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm tín dụng đen, có yếu tố nước ngoài.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết với tội phạm liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội (hay còn gọi là tội phạm hình sự); kể cả sau khi sáp nhập, Công an TP đã phòng ngừa răn đe, cũng phối hợp với lực lượng chính trị cơ sở, đặc biệt là quần chúng nhân dân để kiểm soát được tình hình tội phạm.

Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu và TP.HCM trước khi sáp nhập tỉnh là ba địa bàn luôn nằm trong số những địa bàn phức tạp theo đánh giá của Bộ Công an về tình hình trật tự xã hội. Dù vậy, sau khi sáp nhập, điều đáng mừng tỉ lệ phần trăm thống kê theo tuần, tháng thì có những tuần giảm 27%; có tháng giảm trên 50% là rất đáng mừng.

Với một số hành vi đưa lên mạng xã hội về gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông, mâu thuẫn trên đường rất nhỏ thì công an phường và cả cấp TP cũng xử lý răn đe. Tình trạng cướp giật tài sản không còn phức tạp; tình trạng ném chất bẩn, tạt sơn hai tháng nay không có vụ án nào.

Tuy nhiên, Công an TP.HCM cho rằng tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy còn phức tạp. Lực lượng cũng phối hợp với lực lượng để tuyên truyền, cử nhiều tổ công tác đấu tranh, triệt phá.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết nổi cộm lên trong thời gian qua là tình trạng chơi bóng cười ở giới trẻ. Hiện, giới trẻ không tổ chức chơi trong quán bar, vũ trường mà thuê căn hộ, chung cư, nhà ở riêng biệt để tổ chức sử dụng… Để ngăn chặn, Công an TP cùng Bộ đội biên phòng, hải quan cùng các bên liên quan phối hợp để xử lý nghiêm, răn đe giới trẻ; bởi chất cấm này ảnh hưởng đến hệ thần kinh của giới trẻ.

Giám đốc Công an TP cũng thông tin thêm, Công an TP.HCM cũng nghiên cứu văn bản tích hợp quy định pháp luật, xin ý kiến các cơ quan Trung ương xử lý 13 vụ liên quan đến mua bán hàng cấm, chất gây nghiện là bóng cười với hàng trăm bị can.

"Bóng cười tại TP.HCM chắc vẫn còn nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cái này ảnh hưởng thần kinh giới trẻ rất lớn nên cần phải xử lý nghiêm”- Trung tướng Mai Hoàng nhận định.

Công an TP.HCM phân bổ lực lượng để giảm tắc đường

Giám đốc Công an TP.HCM thông tin thêm lực lượng công an cũng rà soát xem tại sao sau sáp nhập, tình hình tắc đường lại nặng hơn; dù công dân ở đâu vẫn ở đó, chỉ có cán bộ đến TP.HCM.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Trung tướng Mai Hoàng, cần có những tổ công tác đi khảo sát thực tế.

Về trách nhiệm của lực lượng, Trung tướng Mai Hoàng cho biết sau khi kết thúc nhiệm vụ công an cấp huyện, ngay sau đó lại sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quy định, công an phường không bố trí CSGT, chỉ bố trí cảnh sát trật tự, kể cả chốt điều hòa giao thông cũng bỏ. Công an phường không có thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông mà chỉ xử lý trật tự thôi, còn CSGT về cấp phòng.

Sau một thời gian, tình trạng xe leo lề tái diễn. Trong đó có nguyên nhân nhiều dự án chậm tiến độ, người dân không có không gian đi lại, do đó cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông để giảm áp lực tắc đường.

Về trách nhiệm của lực lượng, Trung tướng Mai Hoàng nói đã rà soát các điểm tắc nghẽn giao thông, chỉ đạo xuống cấp phường, xã để có sự bố trí linh hoạt nhân lực theo yêu cầu thực tế.