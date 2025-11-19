Trước tòa, Thùy Tiên nói mình "ăn kẹo mỗi ngày do không biết ăn rau" 19/11/2025 14:59

(PLO)- Bị cáo Thùy Tiên trình bày rằng chính cô cũng sử dụng sản phẩm này do cô không biết ăn rau; tuy nhiên cô không biết rõ chất lượng sản phẩm...

Ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công cùng mức án 3-4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng bị đề nghị 2-2,5 năm tù.

VKS đề nghị phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng; sung công quỹ nhà nước số tiền bị phong tỏa trong tài khoản của các bị cáo để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, tại phần xét hỏi, Thùy Tiên khai không biết vùng nguyên liệu như thế nào khi quảng cáo về kẹo Kera. Sau phiên livestream đầu tiên, Thùy Tiên là người đề xuất nâng mức vốn góp của mình từ 25% lên 30%.

"Bản thân bị cáo đã trao đổi với Công từ trước buổi livestream vì thấy dự án kẹo Kera có tiềm năng. Bị cáo cũng có nhiều ý tưởng muốn tham gia điều hành" - Thùy Tiên nói.

Trả lời phần xét hỏi của luật sư về việc sử dụng kẹo Kera, Thùy Tiên chính cô cũng sử dụng sản phẩm này.

Về lý do sử dụng, Thùy Tiên khai: "Dùng mỗi ngày 2-3 viên, do bị cáo không biết ăn rau nên sử dụng kẹo Kera". Bị cáo Thùy Tiên khai cô không biết rõ chất lượng sản phẩm này và dùng đúng theo khuyến cáo sử dụng của sản phẩm.

Theo cáo buộc, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng chất lượng kẹo Kera nên đã mua 129.617 hộp. Các bị cáo đã thu tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng; trừ đi các chi phí, thu lợi bất chính số tiền hơn 12 tỉ đồng. Sau khi bị điều tra, Công ty Chị Em Rọt hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng mua 9.692 hộp kẹo Kera.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho biết các bị cáo đã bán kẹo Kera cho 56.385 khách hàng. Quá trình điều tra, CQĐT đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chỉ ghi lời khai được 22 người.

HĐXX cho rằng trên thực tế số lượng khách hàng có lời khai đến CQĐT ít hơn so với số lượng khách hàng đã mua kẹo Kera. Số tiền gây thiệt hại trong vụ án được xác định là đã có lợi cho các bị cáo.

"Nghĩa vụ của Công ty Chị Em Rọt là phải bồi thường. Các bị cáo không chỉ có trách nhiệm hoàn trả sản phẩm mà còn bồi thường sức khoẻ, những vấn đề khác liên quan nếu có. Hậu quả vụ án rất lớn" - chủ tọa phiên tòa nói.