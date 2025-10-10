Trường học xuống cấp, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất kinh phí sửa chữa 10/10/2025 15:31

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP về việc rà soát thực trạng và đề xuất phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường công lập.

Ba phòng học được làm bằng tôn của Trường Tiểu học An Sơn, phường Long Nguyên. Ảnh: LÊ ÁNH

Đợt rà soát này được thực hiện sau yêu cầu của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc đánh giá tổng thể cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường công lập.

Qua thực tế rà soát, về nhu cầu đầu tư sửa chữa có 3.253 phòng học, phòng bộ môn. Trong đó, mầm non là 845, tiểu học là 1.370 và THCS là 1.038.

Ngoài ra, theo thống kê có khoảng 125 trường học xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên (mầm non: 40, tiểu học: 53, THCS: 29).

Nguyên nhân được Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra do các hạng mục này được xây dựng đã lâu, quá niên hạn sử dụng (từ trên 20 năm) do đó xuống cấp nặng nề, việc sửa chữa nhỏ lẻ không mang lại hiệu quả, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Đối với khối THPT thuộc quản lý của Sở GD&ĐT, hiện cơ bản các trường đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua công tác phân bổ dự toán, cấp kinh phí ngân sách sự nghiệp thường xuyên hằng năm.

Trước thực tế trên, đối với hạng mục xuống cấp có thể sửa chữa để duy trì tuổi thọ sử dụng, Sở đề xuất TP xem xét cấp bổ sung kinh phí cho các xã, phường, đặc khu để tiếp tục thực hiện đánh giá tổng thể mức độ xuống cấp các công trình, tập trung tham mưu giao cho đơn vị chuyên môn làm chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị triển khai các giải pháp, phương án sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp, kịp thời để đảm bảo chất lượng sử dụng các công trình; đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục thường xuyên bảo trì định kỳ tránh tình trạng xuống cấp.

Đối với trường học xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn, đề xuất TP giao cho các xã, phường, đặc khu chủ động lập đề xuất báo cáo Sở Tài chính nhu cầu đầu tư xây dựng thay thế, đầu tư sửa chữa lớn, gia cố công trình hiện trạng để trình cấp thẩm quyền xem xét cấp ngân sách nhằm thực hiện sớm, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Cùng với sửa chữa cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT đề xuất đầu tư 72 tỉ đồng để mua sắm 28.756 bộ bàn ghế, 5.604 máy vi tính và 2.940 thiết bị nghe nhìn, ưu tiên cho bậc tiểu học và THCS.