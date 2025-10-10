Trường rút kinh nghiệm nhiều ô tô của giáo viên chen lấn với hàng trăm học sinh lúc tan học 10/10/2025 20:26

(PLO)- Người dân bức xúc khi vào giờ tan học, hàng trăm học sinh đang ra về thì có nhiều xe ô tô con lưu thông từ sân trường ra cổng.

Chiều 10-10, một clip của người dân được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều xe ô tô đi từ trong sân trường ra cổng, trong khi hàng trăm học sinh đang tan học ra về.

Theo tìm hiểu, sự việc được ghi lại vào trưa cùng ngày tại Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Bến Cát, TPHCM).

Theo hình ảnh clip ghi lại, thời điểm hàng trăm học sinh tan học đang đổ ra cổng trường thì có nhiều xe ô tô con từ trong sân trường đi ra, chen lấn với học sinh đang ra về.

Một người đàn ông đang quay lại cảnh này thì một người được cho là bảo vệ của trường ra ngăn cản.

Người đàn ông chất vấn người bảo vệ vì sao lại cho ô tô đi ra vào giờ học sinh ra về gây nguy hiểm cho học sinh. Người bảo vệ nói rằng “đây là xe của sở giáo dục”.

Nhiều xe ô tô của giáo viên tham dự tập huấn đi ra vào giờ tan học của hàng trăm học sinh khiến người dân bức xúc.

Trong clip người đàn ông bức xúc nói rằng, không nên để xe ô tô đi ra vào giờ này, nếu không may đạp nhầm chân ga thì sẽ gây nguy hiểm cho nhiều học sinh.

“Ai đảm bảo tính mạng cho hàng trăm học sinh khi có va chạm xảy ra, nếu đạp nhầm chân ga thì chết học sinh thì sao”, người đàn ông bức xúc nói trong clip.

Sau khi clip được đưa lên mạng, nhiều người dân cũng bức xúc với vụ việc này.

Theo quan sát, từ cổng trường ra đường là một con dốc cao, nếu xe ô tô muốn lên được thì phải đạp ga khá mạnh. Trong khi đó, cổng trường rất đông học sinh đang tràn ra về.

Theo lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn, hôm nay các giáo viên đến trường tham gia tập huấn. Khi ra về bảo vệ chưa phân luồng tốt nên đã gây ảnh hưởng đến học sinh.

Hiện nhà trường đã làm việc với bảo vệ và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Trường sẽ điều tiết việc di chuyển đi lại trong trường đảm bảo an toàn cho học sinh.