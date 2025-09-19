Trường THCS - THPT Hồng Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 19/09/2025 10:59

(PLO)- Tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, Trường THCS - THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ dành cho tập thể nhà trường.

Thành tích trên là nỗ lực không ngừng nghỉ đến từ thầy trò trong suốt 30 năm qua và sự lãnh đạo tài tình của vị “thuyền trưởng” mang tên Hà Thị Kim Sa.

Thành lập và phát triển cho đến nay, trường luôn khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng cao.

Mỗi năm, trường đón nhận từ 2.500 đến 3.000 học sinh (HS) theo học, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và đại học đạt 100%. Đặc biệt, năm học này, trường có 51 em đạt giải HS giỏi các cấp, tại nhiều cuộc thi, 135 em đậu vào các trường đại học tốp đầu TP như Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm TP.... Đó là “quả ngọt” đến từ sự chăm lo dạy dỗ, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới đánh giá, nâng cao chất lượng giảng dạy của trường.

Để HS hội nhập trong thời công nghệ số, trường đã đưa chương trình Tin học quốc tế vào đào tạo, vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các tiết học. Trường chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ, giúp các em có nền tảng hội nhập quốc tế. Năm học này, trường có 35 HS đạt chứng chỉ IELTS, có em đạt 8.5.

Để khơi gợi đam mê và tạo cơ hội cho HS thể hiện năng khiếu, trường thành lập nhiều câu lạc bộ như STEM, ROBOTIC, khoa học kỹ thuật... Ngoài trang bị kiến thức, trường chú trọng giáo dục kỹ năng mềm thông qua những buổi giao lưu với chuyên gia.

Thành tích trên nhờ sự chỉ đạo của Hội đồng trường trong đó, người truyền lửa là cô Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng nhà trường. Đội ngũ giáo viên, nhân viên tại đây luôn đạt chuẩn, trên chuẩn, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Trường tập trung đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phòng học trang bị máy lạnh, thiết bị thông minh... Trường có khu đa năng, sân khấu nghệ thuật hoành tráng, hồ bơi “xịn sò” giúp HS phát triển toàn diện.

Tổ chức bán trú và nội trú nên trường quan tâm đến an toàn thực phẩm. Trường có nông trại xây dựng theo mô hình trang trại hữu cơ đạt chuẩn VietGAP với diện tích trên 60.000 m2 (không dùng bất kỳ sản phẩm hoá học nào trong chăn nuôi, trồng trọt) nhằm cung cấp thức ăn sạch cho HS, tạo môi trường hoàn toàn tự nhiên và an toàn cho các em đến sinh hoạt và học tập.

Theo học tại trường, sau tốt nghiệp THPT, HS có nhiều lựa chọn có thể học tại Việt Nam hoặc du học tại các nước phát triển như Nhật, Úc, Canada. HS được định hướng nghề nghiệp từ khi lớp 10 để chuẩn bị lộ trình vững chắc. Hội đồng trường đã mạnh dạn đầu tư trường và ký túc xá tiện nghi, HS du học sống trong môi trường tốt nhất dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường tại các nước.

Từ năm 2013 đến nay, với tình yêu tổ quốc, trường đã kết hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính nhận chăm sóc hơn 152 em với tổng kinh phí chăm lo hơn 76 tỉ đồng là con em của chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa hoặc con đồng bào dân tộc thiểu số, con đồng bào vùng sâu, vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực phát triển sự nghiệp giáo dục miền núi và vùng biển đảo quê hương. Riêng, năm học 2025-2026, trường nuôi 12 em với số tiền hơn 5 tỉ đồng

“Trường là điểm tựa cho HS dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, con em ngư dân và chiến sĩ hải quân”, cô Sa nhấn mạnh.

Ngoài ra, trường còn dành nhiều tâm huyết thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng năm, trường tích cực làm công tác từ thiện 150 triệu đồng.

Với những thành tích xuất sắc trong giáo dục, Trường THCS - THPT Hồng Hà đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Năm học này, trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ dành cho tập thể nhà trường.