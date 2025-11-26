Truy bắt kẻ nghi trộm cắp dùng dao tấn công công an phường 26/11/2025 15:41

(PLO)- Ba người bị thương khi tổ công tác Công an phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh tiếp cận đối tượng nghi trộm cắp, kẻ này bất ngờ dùng dao chống trả rồi bỏ trốn.

Ngày 26-11-2025, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng hỗ trợ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ tại Công an phường Bình Minh.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Lê Văn Thuận đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm của Đại úy Nguyễn Nhật Trường, đồng chí Lê Văn Phú và anh Lê Nguyễn Nhật Trường; đồng thời hỗ trợ mỗi cá nhân 2 triệu đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định và quán triệt cán bộ chấp hành đúng quy trình công tác.

Đại tá Lê Văn Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng và lãnh đạo UBND phường Bình Minh trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 3 cá nhân. Ảnh: CATN

Ngày 22-11-2025, Công an phường Bình Minh (tỉnh Tây Ninh) nhận tin báo từ người dân về một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu vực cầu K21, khu phố Tân Phước. Ban Chỉ huy Công an phường phân công Đại úy Nguyễn Nhật Trường, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, và đồng chí Lê Văn Phú, lực lượng an ninh cơ sở, đến xác minh.

Tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Cường (30 tuổi, ngụ khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh) đang đi trên bờ kênh từ hướng cầu K21 về cầu K18 với nhiều biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Cường không chấp hành mà bất ngờ rút dao tấn công khiến Đại úy Trường và đồng chí Phú bị thương.

Đúng lúc xảy ra vụ việc, anh Lê Nguyễn Nhật Trường (38 tuổi, Trưởng khu phố Tân Phước) đến hỗ trợ thì bị Cường dùng dao đâm vào lưng và mặt. Gây thương tích cho ba người, đối tượng lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Minh huy động lực lượng truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, Công an phường Bình Minh phối hợp Công an phường Ninh Thạnh khống chế, bắt giữ Cường khi lẩn trốn tại nhà ở khu phố Ninh Phúc. Đối tượng hiện bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Dịp này, UBND phường Bình Minh (Tây Ninh) cũng trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho ba cá nhân đã tham gia truy bắt đối tượng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.