Truy tố kẻ sát hại Trung tá công an ở Đắk Lắk 01/02/2026 19:08

Ngày 1-2, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Nguyễn Văn Ty thời điểm mới bị bắt. Ảnh: C.A

Theo cáo trạng, tối 7-9-2025, Nguyễn Văn Ty ở nhà cùng với mẹ là bà NTT và vợ chồng anh ruột là NVB.

Khi vợ chồng anh B nói chuyện với bà T về việc mua ti vi mới thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với Ty, bởi Ty cho rằng, vợ chồng anh B mua ti vi về xem riêng.

Sau đó, anh B điều khiển xe chở vợ là NTK cùng con đi chơi. Tuy nhiên, do quên tiền nên khoảng 20 giờ cùng ngày, anh B phải chở vợ con về nhà lấy tiền.

Khi thấy chị K vừa vào nhà, Ty liền lấy dao đâm nhiều nhát trúng vùng ngực, hông của chị dâu. Nghe tiếng chị K kêu cứu bà NTT (mẹ ruột của Ty), chạy đến, ôm lấy con trai và bảo con dâu chạy thoát.

Nạn nhân sau đó ra đường hô hoán, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Về phần mình, Ty mang theo dao bỏ trốn.

Ngay trong đêm 7-9-2025, người mẹ đã đến Công an xã Xuân Lộc, tố giác hành vi của con trai.

Sau khi nhận tin báo, ngày 8-9-2025, Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm năm người (trong đó có anh Nguyễn Đông Cánh) tìm Ty để đưa về trụ sở làm việc.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Cánh và một đồng đội thấy Ty đi bộ trên đường gần nhà. Tuy nhiên, vừa thấy công an, Ty liền bỏ chạy. Anh Cánh và đồng đội đuổi theo đến rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu của Ty.

Sau đó, anh Cánh thông báo cho tổ công tác chia nhau ra tìm Ty. Một lúc sau, anh Cánh phát hiện Ty trên đồi keo, thuộc thôn 4 nên lao tới khống chế.

Tuy nhiên, Ty dùng dao cất giấu trong túi quần đâm liên tiếp hai nhát trúng vào anh Cánh. Anh Cánh vẫn cố gắng vật Ty ngã rồi giằng co để giật lấy dao. Tuy nhiên, chiến sĩ này bị Ty tiếp tục dùng dao tấn công vào người làm lưỡi dao gãy ra khỏi cán dao.

Khi anh Cánh gục ngã nằm dưới đất, Ty ném cán dao rồi lấy mũ bảo hiểm của anh Cánh đang đội đánh nhiều cái vào đầu, mặt chiến sĩ này rồi đi đến quán nước cùng thôn uống nước.

Tại đây, Ty gặp mẹ ruột của mình. Thấy áo Ty dính máu, bà T hỏi thì Ty nói dối bị người khác đánh rồi về nhà thay quần áo, tắm giặt.

Sau khi phát hiện anh Cánh bị đâm tử vong, công an huy động thêm lực lượng truy tìm, phát hiện Ty trong nhà tắm.

Khi công an yêu cầu Ty ra làm việc, người này không chấp hành, không mở cửa và cầm dao cố thủ, chống trả. Công an phải dùng các biện pháp nghiệp vụ, phá cửa khống chế Ty.