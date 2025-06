Truy tố nam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ 20/06/2025 18:21

Ngày 20-6, VKSND quận 1, TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn Quận 1, TP.HCM ký hợp đồng với Công ty S để quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh và cây xanh, trong đó có Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tưởng Chí Huy thời điểm bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Nhân viên bảo vệ của Công ty S có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự; hướng dẫn, nhắc nhở khi người dân, du khách đến tham quan, vui chơi và tổ chức việc tuân thủ thực hiện nội quy ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 27-2, Tưởng Chí Huy cùng chị Paris E L (bạn của Huy; Quốc tịch Mỹ) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi.

Lúc này, ông NXC (nhân viên bảo vệ của Công ty S) đang trong ca trực đã nhắc nhở khi Huy để xe mô tô dưới lòng lề đường. Huy liền lái xe điều khiển xe đi gửi còn chị Paris E L ở lại đợi.

Lúc Huy quay lại thì thấy chị Paris E L thả con chó của chị chạy quanh chỗ chị đang ngồi. Khi con chó chạy cách xa cả hai khoảng 3 mét thì Huy thấy ông C từ xa chạy đến dùng cây gậy nhựa đuổi đánh con chó. Huy và Paris E L đi lại tranh cãi thì ông C nói không được để chó chạy trên phố đi bộ, đã có bảng cấm.

Sau đó, ông C dùng cây dùi cui thúc vào vùng bụng của chị Paris E L nên chị này đá vào chân ông C. Huy thấy vậy nên can ngăn, ông C tiếp tục đi đến đánh 5 cái vào đầu, mặt chị chị Paris E L. Huy liền đánh lại 5 cái vào đầu, mặt ông C. Ông C bỏ chạy thì bị Huy đuổi theo đánh thêm 3 cái nữa.

Thời điểm ông NXC - bảo vệ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh vào đầu, bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: Cắt từ clip.

Lúc này, mọi người xung quanh can ngăn nên Huy và chị Paris E L bỏ đi. Ông C liền lấy thanh sắt ở bồn cây rồi đi lại về Huy và chị Paris E L tranh cãi. Huy giật được thanh sắt ông C đang cầm và đánh 2 cái vào vai và đầu của ông C khiến ông té xuống đường.

Huy và chị Paris Elise Le bỏ đi về thì bị người dân xung quanh giữ lại. Cả hai sau đó được Công an phường Bến Nghé, quận 1 đến đưa về trụ sở để làm việc.

Ông C được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Ông C bị thương tích 4% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Huy.