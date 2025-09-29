Từng bước chuyển chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành 29/09/2025 12:38

(PLO)- Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị chuyển các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành theo lộ trình bảo đảm hài hòa với hạ tầng và nhu cầu khai thác.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất nguyên tắc và phương án phân chia khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN) và Long Thành (LTIA) theo hai giai đoạn.

Theo Cục Hàng không, việc lựa chọn phương án này là một quyết định phức tạp, cần được phân tích kỹ lưỡng trên nhiều tiêu chí, đồng thời phải có sự đồng thuận của cơ quan quản lý, hãng hàng không và cộng đồng. Trong đó, hạ tầng kết nối giữa Long Thành với TP.HCM và các địa phương khác là điều kiện tiên quyết để định hướng phương án khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chuyển các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành theo lộ trình từng bước. Ảnh: ACV.

Giai đoạn 2025 - 2030, việc phân chia và chuyển chuyến bay từ TSN sang LTIA sẽ căn cứ vào tiến độ xây dựng, quá trình chuyển đổi thực hiện theo mùa lịch bay.

Ở giai đoạn này, Cục Hàng không nêu rõ: không cấp phép khai thác các đường bay quốc tế đi/đến TSN. Các đường bay quốc tế mới và tăng chuyến tại khu vực TP.HCM cũng sẽ được triển khai ở LTIA.

Từ mùa hè 2026, các hãng chuyển các đường bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sang Long Thành, tiếp đó các chặng Trung Đông, Đông Bắc Á và Đông Nam Á cũng sẽ lần lượt khai thác tại sân bay mới.

Từ năm 2028 - 2030, LTIA sẽ khai thác thêm các chuyến bay quốc tế đi/đến Đông Nam Á và các khu vực khác, trừ các chuyến bay dưới 1.000 km vẫn duy trì tại TSN. Với nội địa, TSN tiếp tục là sân bay chính, còn LTIA chỉ khai thác một phần theo nhu cầu.

Giai đoạn sau năm 2030, khi hạ tầng giao thông kết nối (đường bộ, đường sắt) hoàn thiện, LTIA sẽ trở thành trung tâm hàng không hàng đầu, gắn với đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - theo mô hình Singapore hay Amsterdam.

Khi đó, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chuyển sang LTIA để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của TP.HCM. TSN chỉ khai thác các chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế không thường lệ và thuê chuyến.

Ngoài ra, Cục Hàng không sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị phương án phân chia phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng kết nối và khả năng phát triển tích hợp tại LTIA. Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư các dự án giao thông kết nối, bảo đảm triển khai phương án hai giai đoạn nói trên.