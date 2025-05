Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gặp nhiều sự cố, trách nhiệm thuộc về ai?

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những dự án trọng điểm quốc gia được khánh thành vào ngày 19-4-2025. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng đưa vào khai thác, công trình đã xảy ra hàng loạt sự cố trong thiết kế từ dột nước đến sàn hở khe “bẫy” hành khách… Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về chất lượng của công trình này.

Mặc dù nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã mở cửa đón khách được hơn 1 tháng nhưng khi PV đến nhà ga này vào chiều 26-5 vẫn nghe tiếng động cơ của máy móc, công nhân vẫn đang thi công một số hạng mục còn dang dở.

Tại khu vực sảnh ngoài có những đoạn gạch lát bị bung ron, sứt mẻ, thậm chí có đoạn hở một khe dài. Nhà thầu vẫn treo biển đang thi công, đồng thời có rào chắn bằng tôn hoặc dây để hoàn thiện công trình.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ (34 tuổi, ngụ quận 12) chở người thân ra sân bay. Ông cho hay đây là lần đầu anh đến nhà ga T3. “Tôi chạy theo bản đồ không ngờ vẫn bị nhầm, phải vòng vèo một lúc mới đến được nhà ga T3. Đến nơi thì thấy nhà ga bụi bặm, công nhân vẫn làm việc, tiếng máy móc vang cả khu. Dù vậy, tôi thấy công trình quy mô lớn, hiện đại, khi hoàn thiện chắc sẽ ổn hơn" - ông Vũ nói.

Trong khi đó, bà Trần Thu Hằng (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bày tỏ sự e ngại về chất lượng công trình sau khi đọc các bài báo về sự cố dột nước. “Tôi nghe nói mới đây mưa lớn làm nước dột xuống nhà ga. Thấy vậy tôi cũng hơi lo ngại về chất lượng công trình. May là hôm nay đến đây thì thời tiết nắng ráo nên tôi thấy chưa có vấn đề gì” - bà Hằng bày tỏ.

Nhà ga T3 là dự án trọng điểm của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, công suất khai thác hơn 20 triệu lượt khách/năm, phục vụ 7.000 hành khách/giờ cao điểm.

Sau những sự cố phát sinh, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu ACV, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát toàn bộ các vấn đề phát sinh, đồng thời khẩn trương triển khai giải pháp xử lý, khắc phục để bảo đảm chất lượng dịch vụ khai thác nhà ga hành khách và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có công điện yêu cầu ACV và sân bay Tân Sơn Nhất khẩn trương khắc phục các tồn tại của nhà ga T3. Đặc biệt lưu ý ACV phải xử lý dứt điểm tình trạng nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực sảnh check-in và phòng chờ. Khẩn trương hoàn thiện những công việc chưa hoàn thành, nhất là hạng mục ốp lát đá khu vực nhà ga.

Về phía các nhà thầu, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị và phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương thực hiện bảo hành công trình theo quy định. Đồng thời, nhà thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Thiết kế nhà ga T3 mới nhất, hiện đại nhất nhưng lại có "lỗi" ngay từ những ngày đầu đưa vào khai thác. Nói về vấn đề này, TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM, cho rằng sự cố mái dột có thể trám lại, sàn nhà dang dở thì lát lại gạch cho bằng phẳng.

"Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu tuổi thọ và sức bền của nhà ga T3 có đúng theo thiết kế hay không? Cách giải thích các sự cố của nhà thầu cho rằng “nắng quá nên silicon bị hở”… giống như câu nói đùa nguyên nhân cháy là do... lửa, không ý nghĩa gì cả"- TS Nguyên nói và cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất xuất phát từ lỗi chủ quan, vấn đề thuộc về con người.

Ở góc độ chuyên gia, TS Nguyên cho rằng cơ quan chức năng nên vào cuộc xem xét lại toàn bộ hệ thống cơ chế đấu thầu… chứ không phải bắt đầu từ chuyện công nhân nào thi công, công nhân nào trét silicon, công nhân nào lát nền... Để tránh phát sinh sự cố khác cần xem lại toàn bộ quy trình, vật liệu xây dựng lúc thi công

“Những sự cố diễn ra tại nhà ga T3 phần nào đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không và các vấn đề an toàn bay”- TS Nguyên nói.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, Nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đánh giá những sự cố đã diễn ra tại nhà ga T3 là rất đáng tiếc. Ông cho rằng đây là dấu hiệu đáng báo động về chất lượng công trình. “Nếu nhà thầu làm chu đáo thì không đến nỗi như vậy” - PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói.

Ông Tống đề nghị phải kiểm tra, giám sát lại tất cả các vấn đề liên quan đến thi công. Về mặt thiết kế và giám sát thi công cần đánh giá lại, làm tốt hơn, không để xảy ra sơ suất vì sửa chữa lại sẽ phiền phức hơn lúc làm mới.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống chia sẻ thêm: "Sau sáp nhập ba tỉnh, TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển, đặc biệt là lợi thế khi có sân bay Tân Sơn Nhất. Để TP.HCM trở thành siêu đô thị, TP cần “siêu sân bay” trong TP nên chất lượng công trình càng phải được đặt lên hàng đầu".

Cách nhà thầu lý giải các sự cố tại nhà ga T3

Sự cố dột nhà ga T3 xảy ra từ phần mái kính vào ngày 7-5 được Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất giải thích nguyên nhân là do thời tiết tại TP.HCM nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trên mái có khi lên tới 70 - 80 độ C. Sau đó, cơn mưa lớn bất ngờ khiến lớp keo bị co giãn, gây hở một số vị trí.

Ngày 24-5, nhà ga tiếp tục xảy ra hiện tượng nước tràn từ mái xuống sân ga và đại diện liên danh nhà thầu thi công lại cho rằng một ống thoát nước bị hở gioăng tại điểm nối. Cơn mưa lớn giữa trưa, nước từ mái nhà ga theo hệ thống máng đổ xuống, gặp điểm nối bị hở nên tràn ra ngoài, đổ xuống sàn nhà ga.

Tiếp đó, nền sàn đá có những chỗ bị bong tróc, hở khe lại được giải thích vì thời gian thi công gấp rút, sau khi bàn giao đưa nhà ga vào khai thác, nhà thầu vẫn phải tiếp tục hoàn thiện một số công việc còn lại vào cuối tháng 6 như bơm keo silicon khe co giãn, mài hoàn thiện mặt nền và đánh bóng.