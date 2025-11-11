Tương lai mờ mịt của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 11/11/2025 11:15

(PLO)-Cơ hội để 7 cầu thủ nhập tịch vướng vào vấn đề giấy tờ có thể trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia hiện rất mong manh.

Cơ hội để các cầu thủ nhập tịch tiếp tục cống hiến cho tuyển Malaysia hiện rất nhỏ. Ảnh: NSTP

Đặc biệt, nếu đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cũng thất bại, theo tờ NST.

Theo chia sẻ của luật sư thể thao - Nik Erman Nik Roseli với BH Sukan, 7 cầu thủ nhập tịch gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca, không thể đại diện cho Malaysia ngay cả sau khi chấp hành án treo giò 12 tháng theo lệnh của FIFA.

Vị luật sư này cũng nhấn mạnh, mặc dù các cầu thủ đã có quốc tịch Malaysia nhưng họ không đáp ứng được các quy định về tư cách của FIFA.

“Để chơi cho tuyển Malaysia, một cầu thủ phải sống ở nước này trong năm năm. Theo Điều 6(5) của Điều lệ FIFA, điều này có nghĩa là phải cư trú tại Malaysia ít nhất 183 ngày một năm trong mỗi năm năm đó”, Nik Erman cho biết.

Điều này có nghĩa là bảy cầu thủ này sẽ phải trải qua một quá trình tương tự như nhập tịch, tức là phải sống và thi đấu tại Malaysia trong năm năm trước khi đủ điều kiện trở lại.

Câu hỏi được đặt ra: Liệu có câu lạc bộ địa trong nước nào muốn, hoặc có thể ký hợp đồng với họ sau khi lệnh cấm kết thúc không?

Ba trong số họ - Irazabal, Figueiredo và Hevel, có thể có lợi thế vì họ đã chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) mùa này. Nhưng tuổi tác cũng là một rào cản khác.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: CMH

Sau 5 năm nữa, Holgado sẽ 36 tuổi, Garces 32, Machuca 31, Palmero 29, Irazabal 34, Figueiredo và Hevel cũng đã 35.

Người đại diện của FIFA, Effendi Jagan Abdullah tin rằng rất ít đội bóng Super League có đủ khả năng, hoặc muốn ký hợp đồng với họ, đặc biệt khi họ vẫn yêu cầu mức lương cao.

Từng là người đại diện cầu thủ kỳ cựu trong hơn hai thập kỷ, Effendi cho biết tuổi tác ngày càng cao cũng khiến triển vọng của họ ở đội tuyển quốc gia trở nên không thực tế: “Hầu hết các CLB Super League sẽ không ký hợp đồng với họ vì hạn chế về tài chính. Không còn nhiều đội bóng giàu có trong giải đấu này nữa. Một số cầu thủ, như Holgado, sẽ 36 tuổi sau 5 năm nữa, điều này không lý tưởng cho bóng đá quốc tế. Một hoặc hai người có thể nhận được lời đề nghị, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào tình hình tài chính của mỗi câu lạc bộ”.

Mới đây, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và duy trì mọi lệnh trừng phạt, bao gồm lệnh cấm 12 tháng và khoản tiền phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Trong một tuyên bố, FAM cho biết họ sẽ tìm kiếm căn cứ bằng văn bản của FIFA trước khi quyết định có đưa vụ việc lên CAS hay không.