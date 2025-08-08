Tuyên án phúc thẩm vụ 'núp bóng' Công ty Luật TNHH Pháp Việt đòi nợ thuê 08/08/2025 15:08

Ngày 8-8, sau nhiều ngày xét xử tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ cưỡng đoạt tài sản hơn 100 bị cáo trong vụ núp bóng Công ty luật TNHH Pháp Việt để đòi nợ thuê.

HĐXX xác định đây là vụ án có tổ chức, trong đó Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng – 2 cựu phó giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện tội phạm.

Châu và Hùng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, phân công trưởng nhóm, trưởng phòng và chỉ đạo thu hồi nợ bất chấp, nhằm thu lợi nhuận cao nhất.

Hành vi của các bị cáo được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Tài sản chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm tỉ đồng; phạm tội có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài.

Tại phiên tòa, Châu và Hùng tự nguyện nộp 500 triệu đồng khắc phục, nhưng số tiền này quá nhỏ so với khoản thu lợi bất chính.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo cầm đầu là Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù. Ảnh: HD

Ngoài ra, 22 bị cáo khác lãnh án từ 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 13 năm tù; một số trưởng nhóm bị tăng án theo kháng nghị của VKS; một số bị cáo được giảm án, trong đó 4 bị cáo nữ có con nhỏ, vai trò hạn chế, được xử án treo;

43 bị cáo bị đình chỉ xét xử phúc thẩm do rút kháng nghị hoặc kháng cáo; 44 bị cáo khác bị bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ 1-1-2021 đến 14-2-2023, Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 tổ chức tín dụng, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỉ đồng.

Các đơn vị ký hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỉ đồng. Số tiền này được dùng chi trả hoạt động công ty và tiêu xài cá nhân, trong đó Châu hưởng 15 tỉ đồng, Hùng hưởng 12 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 8-2024, TAND tỉnh Tiền Giang cũ xử sơ thẩm tuyên phạt Châu 19 năm tù, Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận án từ 1 đến 13 năm tù và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.