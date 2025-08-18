Tuyên bố từ FED sẽ tác động ra sao đến giá vàng thế giới tuần này? 18/08/2025 09:39

(PLO)- Trong tuần, thị trường vàng thế giới sẽ chịu nhiều tác động từ các thông tin kinh tế được công bố, đặc biệt nhất là tuyên bố chính sách từ cuộc họp thường niên của Fed.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới chịu tác động bởi thông tin liên quan lạm phát và “sức khỏe” người tiêu dùng Mỹ. Đến tuần này, nhà đầu tư trên thị trường vàng của Mỹ sẽ quan tâm đến các thông điệp chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuyên bố chính sách của Fed thường có tác động mạnh đến diễn biến giá vàng thế giới.

﻿Ảnh: Kitco News

Vào ngày thứ Ba, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 7 tăng 0,2% sau khi tăng 0,3% trong tháng 6, mức tăng này đúng với kỳ vọng của các chuyên gia. Nếu tính trong khoảng thời gian 12 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,7%, thấp hơn chút so với kỳ vọng 2,8% của các chuyên gia.

Cùng lúc đó, chỉ số lạm phát lõi, không tính đến giá thực phẩm và năng lượng vốn có nhiều biến động, tăng 0,3% trong tháng 7, tương đương với mức tăng 0,3% trong tháng 6. Tuy nhiên, lạm phát lõi trong 12 tháng tăng 3,1%, cao hơn mức kỳ vọng 3,0%.

Sang đến ngày thứ Năm, thông tin liên quan đến chỉ số giá sản xuất (PPI) tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Chỉ số PPI tháng 7 tăng 0,9%, cao hơn so với kỳ vọng. Chỉ số PPI trong 12 tháng qua tăng trưởng 3,3%. Như vậy, ghi nhận mức tăng trong 12 tháng cao nhất tính từ tháng 2 - tăng 3,4%.

Nói với Kitco News, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Comerica, ông Bill Adams, cho rằng tâm lý người tiêu dùng Mỹ dường như có những yếu tố lạc quan và bi quan đan xen ở thời điểm đầu quý III.

Ông Adams phân tích: “Nhìn vào hoạt động chi tiêu của người dân Mỹ, doanh số bán hàng hóa tăng vững vàng với phần lớn các phân khúc hàng hóa chi tiêu tiêu dùng thiết yếu. Doanh số bán ô tô và phụ tùng ô tô cũng như nội thất, đồ gia dụng tăng mạnh. Doanh số bán quần áo, phụ kiện quần áo, sách, thiết bị chơi nhạc cũng ổn định. Người tiêu dùng đã tranh thủ mua sắm trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh chương trình khuyến mại”.

Trong tuần này, nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới sẽ đón nhận một số thông tin kinh tế. Nhà đầu tư sẽ cần xem xét chặt chẽ đến quan điểm chính sách của Fed trong thời gian qua cũng như nhận định về tương lai.

Sáng ngày thứ Ba, doanh số nhà chờ bán và giấy phép xây dựng tháng 7 tại Mỹ được công bố. Đến ngày thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản họp bàn chính sách của cuộc họp tháng 7, sau đó 2 thống đốc của Fed sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole.

Trong sáng thứ Năm, chỉ số ngành sản xuất của khu vực Philadelphia sẽ được công bố, ngoài ra là số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ số PMI của tháng 8, doanh số nhà đang sử dụng của tháng 7.

Tâm điểm chú ý của tuần sẽ là cuộc họp và bài phát biểu của một số thống đốc và đặc biệt chủ tịch Fed vào sáng ngày thứ Sáu.