Ủng hộ đề xuất tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên 50% 21/10/2025 15:09

(PLO)- Từ thực tiễn các vụ việc lợi dụng đấu giá đất trục lợi, đại diện Bộ Công an ủng hộ đề xuất nâng mức đặt cọc trong đấu giá đất từ 20-50%.

Ngày 21-10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá đất) trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) trình bày nội dung cơ bản của dự thảo tờ trình cũng như nội dung dự thảo Nghị quyết.

Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức đặt cọc đấu giá đất lên 50%. Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, hoạt động đấu giá đất thời gian qua có tình trạng người tham gia trả giá cao bất thường, có dấu hiệu thông đồng, dìm giá, nâng giá, cấu kết thao túng giá, lợi dụng hoạt động đấu giá để trục lợi rồi “bỏ cọc”.

Để ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng tiêu cực trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, Bộ Tư pháp đề xuất 2 cơ chế hạn chế những hành vi trục lợi, trong đó có bỏ cọc đấu giá đất.

Thứ nhất, sửa đổi bổ sung quy định nâng mức tiền đặt trước trong trường hợp giao đất, cho thuê đất lên tối thiểu là 20% và tối đa 50% giá khởi điểm.

Hiện nay, Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất tối thiểu là 5% nếu giao đất ở cho cá nhân và 10% nếu là dự án đầu tư, tối đa 20%. Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức này lên tối thiểu là 20%, tối đa 50%.

Thứ hai, quy định về xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc, vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy.

Dự thảo Nghị quyết quy định người bỏ cọc đấu giá đất phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh từ việc tổ chức cuộc đấu giá (giá dịch vụ đấu giá, chi phí tổ chức đấu giá) do phải hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng bổ sung quy định cấm cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá mà bỏ cọc với thời hạn 6 tháng đến 5 năm.

Đồng thời, để đảm bảo chặt chẽ, khả thi, phù hợp với thực tiễn của từng vụ việc, dự thảo quy định thời hạn cấm cụ thể đối với từng hành vi vi phạm. Cụ thể, cấm tham gia đấu giá từ 2-5 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Huy

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Công an cho biết quy định tỷ lệ đặt cọc trước kia thấp dễ dẫn đến việc người ta thao túng thị trường. Từ thực tiễn những vụ việc Bộ Công an đã làm, việc nâng tiền đặt cọc lên mức 20-50% là hợp lý, có thể hạn chế được hệ lụy.

Về mức bồi thường thiệt hại, đại diện Bộ Công an đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại, không nên quy định cứng, chỉ nên quy định mở; đồng thời không nên quy định cấm tham gia đấu thầu trong thời gian dài đối với người trúng đấu giá bỏ cọc.

Đại diện Bộ Quốc phòng lại cho rằng việc nâng mức đặt cọc từ 20-50% là quá rộng, chỉ nên để khoảng ngắn hơn. Việc nâng mức đặt cọc như trên sẽ hạn chế tiếp cận đối với những doanh nghiệp nhỏ, ngược lại, với doanh nghiệp lớn, mức tăng này cũng không khiến họ e ngại.

Về bồi thường thiệt hại, đại diện Bộ Quốc phòng cho rằng dự thảo Nghị quyết quy định chung chung, cần quy định cụ thể hơn; đồng thời cân nhắc, bỏ quy định cấm tham gia đấu thầu đối với người trúng đấu giá mà bỏ cọc vì không phù hợp.

Góp ý về quy định nâng mức đặt cọc đến 50%, đại diện Bộ Tài chính cho rằng chỉ nên quy định mức khung 20-50% như dự thảo Nghị quyết, còn mức cụ thể nên giao địa phương quyết định cho phù hợp với thực tế.

Về quy định bồi thường thiệt hại, đại diện Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc. Còn đối với quy định cấm tham gia đấu giá, đại diện Bộ Tài chính đề nghị áp dụng đối với trường hợp bỏ cọc lần 2 trở lên hoặc có chế tài cao hơn.

Kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đánh giá việc xây dựng dự thảo Nghị quyết là rất cần thiết nhằm thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và để hạn chế các trường hợp thao túng, lạm dụng trong đấu giá quyền sử dụng đất đã phát sinh trong thực tiễn...

Dự thảo Nghị quyết cũng phù hợp với chủ trương, đường lối; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất; bảo đảm về vấn đề an ninh, quốc phòng.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phải có tiếp thu, giải trình để hoàn thiện, đảm bảo sự rõ ràng. Về tiêu chí, nguyên tắc, phương án, quy trình xử lý khó khăn, vướng mắc, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện...