Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ 14/11/2025 11:00

(PLO)- Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải, khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Sáng 14-11, lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, tài xế Ngô Trọng Trí (29 tuổi, trú tại Quảng Ngãi, có giấy phép lái xe hạng C) điều khiển xe tải biển số 50E - 116.25 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế đi Đà Nẵng.

Khi đến địa điểm trước cây xăng số 28 (xã Phú Lộc, TP Huế) thì xảy ra va chạm với xe máy 75AK - 050.91 do anh ĐXV (37 tuổi) điều khiển, chở theo chị NTLH (45 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP Huế).

Vụ va chạm mạnh khiến anh V và chị H tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.