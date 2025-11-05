Khởi tố tài xế chuyển hướng xe tải không đảm bảo an toàn gây tai nạn 05/11/2025 13:33

(PLO)- Tài xế chuyển hướng xe tải không đảm bảo an toàn gây tai nạn chết người ở Hà Tĩnh đã bị khởi tố.

Ngày 5-11, Viện KSND Khu vực 1- tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đối với tài xế Dương Kim Cường (29 tuổi, trú xóm Sâm Lộc, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Dương Kim Cường chuyển hướng xe không an toàn gây tai nạn, bị khởi tố.

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 12-9, tại ngã tư giao nhau giữa đường Vũ Quang với đường Lê Hồng Phong (thuộc địa phận phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 38C-194.47 do Cường điều khiển với xe máy điện không gắn biển kiểm soát.

Xe máy điện do chị Phạm Thị S (49 tuổi, trú thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Vụ tai nạn làm chị S bị tử vong tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Cường điều khiển xe tải chuyển hướng thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn.