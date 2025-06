Vận động viên 85 tuổi chạy dưới cơn mưa nặng hạt tại Hạ Long 29/06/2025 18:54

Ngày 29-6, hơn 5.000 vận động viên đã tham gia giải chạy với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”, diễn ra tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tham mưu tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh, nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025.

Từ 4 giờ sáng, đông đảo vận động viên đã có mặt tại quảng trường để chuẩn bị thi đấu. Thời tiết đầu buổi sáng khá thuận lợi, nhưng đến khoảng 6 giờ 30, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, gây nhiều khó khăn cho các vận động viên. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các vận động viên vẫn nỗ lực thi đấu với tinh thần quyết tâm cao.

Dù đã 85 tuổi, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Việt Dung vẫn tham gia giải chạy. Ảnh CA

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó cục trưởng Cục C04 cho biết chương trình nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy.

Qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chung tay phòng, chống ma túy với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025 ít nhất 20% xã, phường trên toàn quốc đạt tiêu chí “không ma túy” và đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên ít nhất 50%.

Ban Tổ chức cũng đã trao 4 giải nhất, 6 giải nhì và 12 giải ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các cự ly 5km nam, 5km nữ, 10km nam và 10km nữ. Ảnh CA

“Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, là sự kế thừa và phát huy tư tưởng dân cường thì quốc thịnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và toàn dân về vai trò của tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi tệ nạn, trong đó có tệ nạn ma túy...” - Đại tá Hoàng Tâm Hiếu nhấn mạnh.

Thông qua giải chạy, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu cũng kêu gọi mỗi người tham gia là một thành viên trách nhiệm, tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống ma túy với thông điệp “5 không” gồm: Không thử, Không giữ, Không sử dụng, Không bao che, Không tham gia.

Ghi nhận nỗ lực đặc biệt này, Ban Tổ chức đã trao tặng bà danh hiệu Vận động viên truyền cảm hứng của giải.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất tại đường chạy là sự góp mặt của cụ bà Nguyễn Thị Việt Dung, 85 tuổi, đến từ TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Dù tuổi cao, bà vẫn đăng ký tham gia cự ly 10km và hoàn thành đường chạy với sự dẻo dai, bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc, để lại nhiều xúc động và khâm phục trong lòng người xem.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 4 giải nhất, 6 giải nhì và 12 giải ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các cự ly 5km nam, 5km nữ, 10km nam và 10km nữ.

Giải chạy năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thuộc nhiều lứa tuổi và thành phần xã hội đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhiều gia đình gồm cả bố, mẹ và con cùng tham gia thi đấu, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực của chương trình. Sự kiện không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn thể hiện quyết tâm và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.