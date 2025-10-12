Vệ sinh xe sau ngập lụt: Làm đúng cách để tránh 'đốt tiền' sửa chữa 12/10/2025 10:33

(PLO)- Vệ sinh xe sau ngập lụt không chỉ là rửa sạch bùn đất, mà là quy trình cần làm nhanh, đúng và có kỹ thuật. Xử lý đúng cách ngay từ đầu giúp bảo vệ động cơ, đảm bảo an toàn và tránh tốn kém sửa chữa về sau.

Sau khi xe bị ngập nước, việc vệ sinh và kiểm tra đúng quy trình là yếu tố sống còn nhằm ngăn chặn hư hỏng lan rộng và giảm thiểu chi phí sửa chữa. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn xử lý xe sau ngập lụt một cách hiệu quả và an toàn.

1. Tuyệt đối không khởi động xe ngay

Phản xạ đầu tiên của nhiều người là kiểm tra xem xe còn “nổ máy” được không. Tuy nhiên, đó lại là sai lầm lớn nhất. Khi nước đã vào buồng đốt, chỉ một cú đề máy có thể gây thủy kích, làm cong tay biên, vỡ piston và hỏng toàn bộ động cơ.

Cách đúng:

- Ngắt nguồn điện (nếu có thể).

- Gọi cứu hộ kéo xe ra khỏi vùng ngập.

- Đưa đến nơi khô ráo để bắt đầu kiểm tra từng bước.

2. Làm sạch xe ngay khi nước rút

Thời gian càng kéo dài, bùn đất và tạp chất càng bám chặt, gây oxy hóa và ăn mòn nhanh. Do đó, vệ sinh phải được tiến hành sớm, nhưng đúng trình tự.

+) Làm sạch bên ngoài

- Dùng vòi nước áp lực vừa phải để rửa gầm, hốc bánh, khe cửa và khoang động cơ.

- Lau lại bằng khăn mềm, tránh làm xước lớp sơn hoặc dây điện.

- Kiểm tra lọc gió, két nước, két điều hòa, loại bỏ toàn bộ cặn bẩn.

+) Làm sạch bên trong

- Tháo ghế, thảm sàn, bọc da/nỉ để hong khô từng phần.

- Dùng máy hút nước, quạt gió hoặc máy sấy chuyên dụng để xử lý hơi ẩm.

- Vệ sinh hệ thống ống gió, hốc điều hòa, bảng điều khiển, nơi dễ đọng ẩm và phát sinh mùi.

Lưu ý: Xe ngập đến táp-lô hoặc ngâm lâu trên 4–6 tiếng cần được vệ sinh và kiểm tra tại garage chuyên dụng, tránh tự làm tại nhà.

3. Kiểm tra kỹ các hệ thống trọng yếu

+) Động cơ và hệ thống dầu

- Kiểm tra dầu máy và dầu hộp số. Nếu chuyển màu trắng đục, nghĩa là nước đã xâm nhập, cần thay ngay.

- Đừng quên lọc dầu và lọc nhiên liệu, vì chỉ cần còn ẩm cũng có thể gây hỏng bơm xăng hoặc cảm biến.

+) Hệ thống điện và cảm biến

- Mở hộp cầu chì, giắc nối, cổng điện để kiểm tra rỉ sét.

- Dùng bình xịt chống ẩm chuyên dụng (contact cleaner) để bảo vệ mạch điện.

- Với xe hiện đại, hãy để kỹ thuật viên quét lỗi ECU để phát hiện hư hại sớm.

+) Hệ thống lọc gió

Lọc gió bị ẩm hoặc mốc tuyệt đối không dùng lại, thay mới ngay để tránh làm hỏng cảm biến khí nạp.

Sau mưa, điều quan trọng không phải là chiếc xe có còn nổ máy được hay không, mà là bạn xử lý nó đúng cách để không phải “đốt tiền” cho những lỗi hỏng ngầm về sau. Ảnh: VIẾT LONG

4. Khử mùi và phòng chống ẩm mốc

Nhiều xe sau khi làm sạch vẫn còn mùi ẩm mốc ám lâu ngày, nguyên nhân đến từ lớp nỉ, da, hoặc ống gió chưa được hong khô hoàn toàn.

Giải pháp gồm:

- Dùng than hoạt tính, máy ozone hoặc gói hút ẩm silica gel đặt trong cabin.

- Rắc baking soda lên sàn, sau đó hút lại sau 12–24h.

- Mở toàn bộ cửa, bật chế độ quạt gió khô (fan mode) để luân chuyển không khí.

5. Đưa xe đến trung tâm kỹ thuật để kiểm tra chuyên sâu

Ngay cả khi xe đã được làm sạch, rủi ro vẫn còn tiềm ẩn trong các hệ thống điện tử. Tốt nhất, hãy đưa xe đến garage uy tín để:

- Kiểm tra ECU, cảm biến, hệ thống phanh ABS, túi khí.

- Đánh giá tổng thể tình trạng động cơ, hộp số và hệ truyền động.

Vệ sinh xe sau ngập lụt không chỉ là việc rửa sạch bùn đất, mà là cả một quy trình xử lý kỹ lưỡng và có phương pháp. Xử lý đúng, kịp thời, toàn diện sẽ giúp bạn tránh được những hư hỏng ngầm và tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa về sau.