Vì sao giá cát xây dựng ở Quảng Nam, Đà Nẵng tăng cao? 30/05/2025 13:08

Ngày 30-5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận, Chủ tịch Quảng Nam cho rằng tỉnh này là địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có nhiều mỏ cát có trữ lượng lớn, tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục để được cấp phép khai thác chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Giá cát xây dựng ở Quảng Nam, Đà Nẵng tăng cao do khan hiếm nguồn cung. Ảnh: TN

Trong đó, các nguyên nhân khách quan như quy trình thủ tục kéo dài, các quy định về đấu giá còn vướng mắc… Ngoài ra, cũng có các nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của một số các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ông Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xác định mục tiêu không còn khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thuận lợi trong việc cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án và nhu cầu xây dựng của người dân.

Để thực hiện, Chủ tịch Quảng Nam đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu đã được quy hoạch trên địa bàn để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá để thực hiện các thủ tục tiếp theo, sớm đưa vào khai thác.

Kết luận nêu rõ, các địa phương không lập thủ tục dẫn đến khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn thì Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Dũng cũng có chỉ đạo cụ thể đối với từng mỏ cát, từng dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với mỏ cát tại thôn Hội Khách (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc): Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê khẩn trương, nghiêm túc phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu và có văn bản đề nghị UBND huyện Đại Lộc xem xét việc gia hạn hoạt động bến thủy nội địa để phục vụ dự án khai thác cát, sỏi.

Trường hợp không có nhu cầu sử dụng bến bãi thì đề nghị công ty có văn bản hoàn trả lại bến bãi cho Nhà nước quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi Bến Phà (cũ), khối phố Bình An, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức: Yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Vận tải Hoa Công hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác trước ngày 15-6-2025.

Đối với dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Trà My và xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My: Yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Một thành viên Ân Phát Tài hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác trong tháng 6-2025.

Đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được cấp giấy phép khai thác: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cùng với các địa phương liên quan làm việc, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được cấp giấy phép khai thác khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai và điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác trong tháng 7-2025.

Đối với các mỏ được chỉ định khai thác phục vụ các dự án đầu tư công, ông Dũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương liên quan đôn đốc chủ mỏ khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục theo quy định để sớm cung cấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình theo chỉ định, đảm bảo sớm hoàn thành dự án.

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá, hoàn thành trong tháng 6-2025.

Ông Dũng giao các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác của các chủ mỏ theo quy định, xử lý đối với các trường hợp cố tình phá hoại cuộc đấu giá, xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm.