Vì sao mua xe Honda SH ngày càng rẻ?

Hiện tại, giá vàng SJC được bán ra hôm nay (4-2) đang chạm mốc 90,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá rất cao so với nhiều năm trước.

Việc giá vàng tăng mạnh, dễ dàng giúp những người đang có vàng sở hữu chiếc xe Honda SH cao cấp trên thị trường xe máy. Xe Honda SH hiện đang dao động từ 73 - 152 triệu đồng tuỳ theo phân khối xe.

Theo giới phân tích, cách đây 10 năm, muốn mua xe Honda SH phải tốn đến 2 lượng vàng, thì giờ đây, chỉ cần 1 lượng vàng.

Mặc dù giá xe Honda SH đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn so với mức tăng của giá vàng. Do đó, nếu tính theo lượng vàng, giá xe Honda SH hiện nay có phần rẻ hơn so với 10 năm trước.

Ngoài ra, khi giá vàng tăng cao, người tiêu dùng thường có xu hướng so sánh giá trị của vàng với các sản phẩm khác.

Việc một lượng vàng có thể mua được một chiếc xe máy như Honda SH khiến nhiều người cảm thấy như đang mua được một món hàng có giá trị tương đối rẻ so với giá trị thực của vàng.

Nhìn chung giá vàng tăng cao cũng đem lại nhiều lợi ích. Vì nhiều người dân có xu hướng bán vàng để mua các sản phẩm tiêu dùng khác như ô tô, nhà cửa. Điều này tạo ra một tâm lý rằng việc mua xe bằng vàng là một cách tiêu dùng hợp lý.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý, vàng luôn được coi là một tài sản có giá trị ổn định và có thể tăng giá theo thời gian. Việc sử dụng vàng để mua xe máy có thể khiến bạn mất đi cơ hội đầu tư vào một tài sản có giá trị lâu dài.