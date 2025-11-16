VIDEO: Heo vô tình kích trúng mìn, cứu 2 lính Nga 16/11/2025 08:51

(PLO)- Một đoạn video lan truyền trên Telegram cho thấy một con heo vô tình kích hoạt mìn chống bộ binh, giúp hai lính Nga tránh nguy hiểm khi đang tiếp cận một tòa nhà đổ nát.

Một con heo được cho là đã vô tình giúp hai lính Nga tránh giẫm phải mìn chống bộ binh, theo đoạn video lan truyền trên Telegram được đài RT dẫn lại.

Hôm 15-11, kênh RVvoenkor trên Telegram đăng đoạn ghi hình từ máy bay không người lái, cho thấy 2 lính xung kích Nga tiến về một tòa nhà đổ nát, gần đó là một con heo nhà đang lang thang.

Khi người lính đi đầu còn cách vài bước, con vật bất ngờ chạy vọt đi và kích hoạt quả mìn ngay phía trước. Hai binh sĩ lập tức đổi hướng, đi men theo phần hàng rào bị sập để tiếp tục nhiệm vụ.

Đoạn video ghi lại cảnh một con heo bất ngờ kích hoạt mìn chống bộ binh, vô tình cứu 2 lính Nga. Nguồn: TELEGRAM

“Kết cục của con vật hiện chưa rõ. Các binh sĩ Nga đã điều chỉnh đường đi và hoàn thành nhiệm vụ” - kênh này cho biết, nhưng không nêu thời điểm và địa điểm ghi hình.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đang mở rộng đà tấn công trên nhiều hướng dọc chiến tuyến, gồm khu vực quanh Kupiansk (thuộc tỉnh Kharkiv) và Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Tại Zaporizhia, nhóm tác chiến miền Đông đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát làng Yablokovo từ quân đội Ukraine trong ngày 15-11.