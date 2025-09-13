Video hiện trường nơi 3 người trong một nhà ở Đắk Lắk bị đâm tử vong 13/09/2025 07:23

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt nghi phạm dùng dao đâm 3 người trong một nhà tử vong.

Ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt nghi phạm đâm 3 người trong một gia đình ở phường Thành Nhất.

Video khu vực xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 27 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: T.T

Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: T.T

Sau khi gây án, Thuận leo tường rào bỏ trốn. Hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa hiện trường và tỏa ra các hướng để truy tìm nghi phạm.

Rất nhiều cảnh sát được huy động tới hiện trường. Ảnh: T.T

Theo người dân địa phương, Thuận có quan hệ tình cảm với chị N và về sống chung nhà, có con chung với chị này nhưng chưa cưới hỏi.