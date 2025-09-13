Video hiện trường nơi 3 người trong một nhà ở Đắk Lắk bị đâm tử vong

Ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt nghi phạm đâm 3 người trong một gia đình ở phường Thành Nhất.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 27 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H.
Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.
Sau khi gây án, Thuận leo tường rào bỏ trốn. Hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa hiện trường và tỏa ra các hướng để truy tìm nghi phạm.
Theo người dân địa phương, Thuận có quan hệ tình cảm với chị N và về sống chung nhà, có con chung với chị này nhưng chưa cưới hỏi.