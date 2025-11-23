Video: Trực thăng tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập ở Đắk Lắk 23/11/2025 05:54

(PLO)- Hai trực thăng đã mang theo nhiều hàng hóa cứu trợ bà con bị cô lập do lũ ở Đắk Lắk.

Ngày 22-11, hai trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân) đã bay vào khu vực xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, tiếp tế lương thực cho bà con bị cô lập do lũ.

Trực thăng tiếp tế lương thực cho người dân vùng cô lập. Ảnh: N.D

Theo đó, đợt bay cứu trợ sử dụng hai trực thăng Mi-171, số hiệu SAR-02 và 8431.

Trong đó, trực thăng SAR-02 do Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng làm cơ trưởng; lái chính là Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn.

Trực thăng 8431 do Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn, làm cơ trưởng; cùng Đại tá Ngô Hồng Sơn, Phó Trung đoàn trưởng quân huấn, thực hiện nhiệm vụ lái chính, dẫn đường.

Video trực thăng tiếp tế lương thực cho người dân

Mỗi trực thăng mang theo nhiều tấn hàng hóa, gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, thả xuống các điểm dân cư đang bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ.

Gói hàng cứu trợ được thả xuống tiếp tế cho người dân. Ảnh: V.D

Mặc dù thời tiết rất xấu, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, các tổ bay vẫn nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến đúng địa điểm, kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Lực lượng tiếp tế lương thực đã thả hàng tấn lương thực giúp bà con vùng lũ. Ảnh: V.D

Mưa lũ ở Đắk Lắk làm hàng chục người chết, gây ngập hàng trăm ngàn ngôi nhà, gây thiệt hại nặng về nông nghiệp, thủy sản, cơ sở hạ tầng...