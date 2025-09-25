Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc 25/09/2025 14:27

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã ghi nhận mức độ quan tâm du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ, phản ánh xu hướng kết nối du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động sau khi nhiều đường bay mới được khai thác.

Theo dữ liệu của Agoda, trong tháng 7 và 8-2025, lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam từ du khách Trung Quốc tăng 90% so với cùng kỳ 2024. Động lực chính đến từ các chuyến bay thẳng mới kết nối Hà Nội với nhiều thành phố Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Nhờ vậy, TP Hà Nội trở thành điểm đến nổi bật, với mức tăng lượng tìm kiếm từ Trung Quốc đạt 89% so với năm ngoái.

Lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam từ du khách Trung Quốc tăng 90% so với năm 2024. Ảnh: TT.

Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia cũng cho thấy Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 8-2025, chiếm một phần tư tổng lượng khách quốc tế.

Ở chiều ngược lại, du khách Việt Nam cũng thể hiện nhu cầu tăng cao, khi lượng tìm kiếm đến Trung Quốc tăng 50% trong giai đoạn tháng 7 và tháng 8-2025 so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu trải nghiệm đa dạng được phản ánh qua mức tăng tìm kiếm đến các điểm đến như Ninh Ba (+77%), Thành Đô (+20%), Thượng Hải (+68%) và đặc biệt là Tây An (+130%).

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết, Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để du khách khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để khách Việt trải nghiệm du lịch Trung Quốc.