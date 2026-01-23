Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) 23/01/2026 17:09

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2026 tại Davos, Thụy Sĩ và có nhiều đóng góp tích cực tại các phiên thảo luận.

Từ ngày 19 đến 23-1 tại Davos, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2026. Với chủ đề Tinh thần đối thoại, Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 3.000 đại biểu đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị năm nay quy tụ khoảng 60 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn, cùng đông đảo bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngoại giao, thương mại, công nghiệp và thống đốc ngân hàng trung ương.

Bên cạnh đó là sự hiện diện của gần 850 CEO, chủ tịch các tập đoàn hàng đầu thế giới, doanh nghiệp kỳ lân và các nhà tiên phong công nghệ toàn cầu.

Đây được đánh giá là một trong những sự kiện có quy mô tham dự lớn nhất của các nhà lãnh đạo toàn cầu kể từ sau đại dịch COVID-19, chỉ sau các hội nghị của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn (giữa) cùng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện tại WEF Davos 2026. Ảnh: BNG

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức đan xen về địa chính trị, kinh tế, năng lượng và biến đổi khí hậu.

Với hơn 400 phiên thảo luận trong 4 ngày làm việc, trong đó có hơn 200 phiên công khai được truyền trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, WEF Davos 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn thúc đẩy đối thoại và hợp tác, nhằm xác định lợi ích chung và xây dựng các lộ trình hợp tác thực tiễn giữa chính phủ và doanh nghiệp, hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Các nội dung thảo luận tập trung vào năm nhóm vấn đề lớn, gồm hợp tác trong một thế giới phân mảnh, mở khóa các nguồn tăng trưởng mới, triển khai đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và ở quy mô lớn, xây dựng thịnh vượng trong giới hạn của hành tinh và đầu tư tốt hơn vào con người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị và có nhiều đóng góp tích cực tại các phiên thảo luận.

Phát biểu tại các phiên chuyên đề về những con đường mới dẫn đến tăng trưởng và thịnh vượng của ASEAN và về lưới điện ASEAN, đoàn Việt Nam nhấn mạnh ASEAN tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng năng động và ổn định của kinh tế toàn cầu, với triển vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030.

Theo đoàn Việt Nam, các động lực tăng trưởng mới của ASEAN trong thời gian tới gắn với chuyển đổi công nghiệp, đổi mới sáng tạo số và tăng trưởng xanh. Trong đó, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và chuyển dịch năng lượng giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của khu vực.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác xây dựng các khuôn khổ chung, tin cậy về định danh số, quản trị dữ liệu và an ninh mạng nhằm giảm phân mảnh, thúc đẩy thương mại số và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh mô hình cụm công nghiệp liên kết, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và nâng cao vị thế của ASEAN trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển tài chính bền vững và tài chính chuyển dịch để huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân cho tăng trưởng xanh, đồng thời thúc đẩy phát triển lưới điện ASEAN và thương mại điện sạch xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng bao trùm.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn (ngoài cùng, bên trái) và ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) tại sự kiện. Ảnh: BNG

Tại Hội nghị, Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên trì định hướng tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững, gắn với cải cách thể chế, chuyển đổi số và chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bên lề Hội nghị, đã diễn ra các sự kiện do UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức, nhằm giới thiệu với các đối tác quốc tế về các cơ chế, chính sách đặc thù của các trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng, cũng như những lợi thế và cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.

Các hoạt động này hướng tới việc huy động các nguồn lực chất lượng cao, các dòng vốn tài chính xanh, tài chính số và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn Việt Nam cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo WEF, lãnh đạo Chính phủ Thụy Sĩ, Campuchia và đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn như Allianz SE và JTI.

Tại các cuộc làm việc, Việt Nam thông tin về những thành tựu phát triển nổi bật thời gian qua, đồng thời khẳng định hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác quốc tế mở rộng hợp tác, đầu tư lâu dài, cùng có lợi.

Các đối tác đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và bày tỏ cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới.