Vinh danh 4 cá nhân đạt giải thưởng Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award năm 2026 30/03/2026 12:00

(PLO)- 4 cá nhân đã đạt Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 cho 4 hạng mục, trong đó có GS.TSKH Đào Trí Úc (nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật) và PGS.TS Hà Hùng Cường (nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Hôm nay (30-3), Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm năm nay còn đánh dấu thời khắc công bố và trao Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” 2026.

Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

Với định hướng phát triển trở thành một giải thưởng học thuật uy tín, Giải thưởng được tổ chức trên nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đồng thời bảo đảm tính chuyên nghiệp, kế thừa và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng pháp lý.

4 cá nhân đạt giải cho 4 hạng mục của Giải thưởng

Ở hạng mục Giải Sáng tạo, Hội đồng Xét chọn đã vinh danh GS.TSKH Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật. Ông là một trong những học giả hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực lý luận nhà nước và pháp luật, với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, góp phần định hình nền tảng lý luận và định hướng phát triển của hệ thống pháp luật trong giai đoạn đổi mới.

Ở hạng mục Giải Cống hiến, PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được vinh danh cho hành trình hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành tư pháp. Trên cương vị lãnh đạo ngành, ông Cường đã góp phần thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, tham gia hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng trong cải cách pháp luật và tư pháp, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Ở hạng mục Giải Thành tựu, Giải thưởng được trao cho GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông là một trong những nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu pháp luật, với hệ thống công trình học thuật có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đồng thời có đóng góp nổi bật trong việc phát triển các hướng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, góp phần làm phong phú và hiện đại hóa khoa học pháp lý Việt Nam.

Ở hạng mục Giải Kiến tạo, GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, được vinh danh khi là một trong những học giả tiêu biểu của thế hệ luật học đương đại. Là Viện sĩ của Viện Hàn lâm quốc tế về Luật So sánh và thành viên Hội đồng tư vấn án lệ của TAND Tối cao, ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển án lệ tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối học thuật quốc tế và đổi mới phương pháp tiếp cận pháp luật trong bối cảnh hội nhập.

Đặc biệt, đầu năm 2026, ông Đại được Chính phủ Cộng hòa Pháp phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ (Chevalier) – Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes académiques), ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy hợp tác pháp lý và giao lưu học thuật giữa Việt Nam và Pháp.

Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng được trao cúp, băng danh dự (Sash) cùng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng, đồng thời được vinh danh tại buổi lễ và trên các kênh truyền thông chính thức của hai đơn vị tổ chức.

Không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, Giải thưởng còn mở ra cơ hội kết nối học thuật, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng pháp lý.

485 đề cử cho Giải thưởng

Trước đó, sau khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 485 đề cử gửi về từ các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trong cả nước. Các hồ sơ được xem xét trên cơ sở hệ thống tiêu chí chặt chẽ, phản ánh đầy đủ chiều sâu học thuật, giá trị thực tiễn và tầm ảnh hưởng đối với sự phát triển của ngành luật Việt Nam.

Quy trình xét chọn được triển khai theo nhiều bước, từ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định chuyên môn độc lập, đến tổng hợp kết quả và lấy ý kiến xác nhận từ các cá nhân được đề cử. Hội đồng Xét chọn làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, bảo đảm tính khách quan và trách nhiệm học thuật trong từng quyết định. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đã trình Chủ tịch Hội đồng ký quyết định công nhận các cá nhân đạt Giải thưởng năm 2026.

Với cơ cấu gồm bốn hạng mục – Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo – mỗi hạng mục chỉ vinh danh một cá nhân tiêu biểu, thể hiện tinh thần chọn lọc tinh hoa và khẳng định giá trị đỉnh cao của Giải thưởng.

Việc trao Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award” năm 2026 trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống của Trường ĐH Luật TP.HCM không chỉ là điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để khẳng định vai trò của nhà trường trong việc kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa các giá trị học thuật pháp lý ở tầm quốc gia.