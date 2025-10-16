VKSND Tối cao rút kinh nghiệm việc giải quyết vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi 16/10/2025 10:26

(PLO)- VKSND Tối cao đã ra thông báo rút kinh nghiệm trong việc giải quyết án và áp dụng hình phạt đối với bị cáo Trần Huỳnh Kiệt trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi.

VKSND Tối cao vừa gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ rút kinh nghiệm trong vụ án Trần Huỳnh Kiệt phạm tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông báo rút kinh nghiệm, qua công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án trên, VKSND Tối cao (Vụ 7) thông báo rút kinh nghiệm trong việc giải quyết án và áp dụng hình phạt đối với bị cáo Kiệt, nhằm đảm bảo cho việc xét xử đúng quy định của pháp luật.

Vụ 7 VKSND Tối cao nhận định, về việc áp dụng hình phạt đối với Kiệt, TAND thị xã Ninh Hòa và TAND tỉnh Khánh Hòa áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với Trần Huỳnh Kiệt là chưa phù hợp, chưa áp dụng đúng Điều 50 BLHS quy định về căn cứ quyết định hình phạt, từ đó dẫn đến mục đích của hình phạt không đạt được theo quy định tại Điều 31 BLHS.

Bởi lẽ, sau khi tội phạm được thực hiện, Thoa và Kiệt đã sống chung từ tháng 4-2021 cho đến nay, có 2 con chung, đăng ký kết hôn vào ngày 24-7-2024, cuộc sống gia đình ổn định.

Vợ chồng anh Huỳnh Trần Kiệt chia sẻ với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: H.H

Bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có thành tích trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, hoàn thành các nghĩa vụ tại địa phương. Hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn khi gia đình ở nhà thuê và vì hoàn cảnh khó khăn nên chủ nhà không lấy tiền thuê. Bị cáo Kiệt là lao động chính nuôi vợ và 2 con. Việc Trần Huỳnh Kiệt buộc phải chấp hành hình phạt tù sẽ khiến gia đình bị cáo gặp khó khăn đặc biệt, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội, không phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự và gây ảnh hưởng dư luận xã hội.

Về việc giải quyết nội dung kháng cáo, sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 17-3-2025, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa kháng cáo xin giảm nhẹ và cho Kiệt được hưởng án treo.

Tại biên bản nghị án và trong phần nhận định của bản án, TAND tỉnh Khánh Hòa chỉ giải quyết nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mà không xem xét nội dung kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo và bị hại. Đây là vi phạm nghiêm trọng quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm tại Điều 345 và quy định về bản án tại khoản 3 Điều 260 BLTTHS, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người kháng cáo. VKSND tỉnh Khánh Hòa không phát hiện và không có ý kiến về nội dung này là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

VKSND Tối cao thông báo để các đơn vị nghiên cứu nhằm nâng cao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.