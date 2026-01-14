Vợ chồng cựu Tổng thống Clinton nguy cơ đối mặt tội khinh thường quốc hội Mỹ 14/01/2026 06:23

(PLO)- Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có thể đối mặt với tội khinh thường quốc hội Mỹ sau khi từ chối ra làm chứng liên quan cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện về tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 13-1, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từ chối ra làm chứng tại quốc hội Mỹ trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện về tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cho rằng đó là một hành động mang tính đảng phái, theo hãng tin Reuters.

"Mỗi người đều phải tự quyết định khi nào họ đã chứng kiến hoặc chịu đựng đủ và sẵn sàng đứng lên đấu tranh vì đất nước này, vì các nguyên tắc và vì người dân của nó, bất chấp mọi hậu quả. Đối với chúng tôi, bây giờ chính là thời điểm đó” - vợ chồng cựu Tổng thống Clinton viết trong bức thư gửi cho Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa James Comer - Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ.

“Với tư cách là chủ tịch của ủy ban quốc hội quyền lực này, ông có quyền lực to lớn để nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai và tiến hành thẩm vấn kín, thậm chí hơn thế nữa. Những quyết định ông đã đưa ra và những ưu tiên ông đã đặt ra với tư cách là chủ tịch liên quan cuộc điều tra Epstein đã cản trở tiến trình tìm ra sự thật về vai trò của chính phủ” - trích nội dung bức thư.

Vợ chồng cựu Tổng thống Clinton cáo buộc ông Comer đã "không làm gì trong phạm vi quyền hạn giám sát của mình để buộc Bộ Tư pháp Mỹ tuân thủ luật pháp và công bố tất cả các hồ sơ về tỉ phú ấu dâm Epstein, bao gồm bất kỳ tài liệu nào liên quan chúng tôi như chúng tôi đã công khai yêu cầu".

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (giữa) và tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein (trái). Ảnh: BỘ TƯ PHÁP MỸ/Zuma Press Wire/Shutterstock

Trong một bức thư riêng gửi Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện James Comer (đảng Cộng hòa), các luật sư của gia đình cựu Tổng thống Clinton cho biết họ đã cung cấp “những thông tin hạn chế mà họ có về” tỉ phú ấu dâm Epstein và cộng sự cũ của ông này là bà Ghislaine Maxwell cho ủy ban, theo tờ The Hill.

“Họ đã làm như vậy một cách chủ động và tự nguyện, bất chấp việc các trát triệu tập này không hợp lệ và không thể thi hành về mặt pháp lý, không gắn liền với mục đích lập pháp hợp lệ, không có căn cứ vì chúng không tìm kiếm thông tin thích hợp, và là sự xâm phạm chưa từng có đối với nguyên tắc phân chia quyền lực” - bức thư viết.

Đáp lại, ông Comer cho biết sẽ khởi tố cựu Tổng thống Clinton tội khinh thường quốc hội và đe dọa sẽ khởi tố cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton tội tương tự nếu bà không xuất hiện tại phiên điều trần vào tuần tới.

Ông Comer và các thành viên khác của Ủy ban Giám sát do đảng Cộng hòa chiếm đa số cho biết tỉ phú ấu dâm Epstein đã đến Nhà Trắng ít nhất 17 lần trong thời chính quyền Tổng thống Clinton và bà Clinton đã bay trên máy bay riêng của tỉ phú ấu dâm Epstein hơn 25 lần sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Clinton kết thúc.

Gia đình cựu Tổng thống Clinton chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein.

“Không ai cáo buộc cựu Tổng thống Bill Clinton làm điều gì sai trái cả. Chúng tôi chỉ có một số câu hỏi và đó là lý do tại sao đảng Dân chủ đã bỏ phiếu cùng với đảng Cộng hòa để triệu tập cựu Tổng thống Bill Clinton” - ông Comer nói.