Vụ 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại: Địa phương họp bàn lo hậu sự 13/09/2025 12:26

(PLO)- UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đã họp bàn để lo hậu sự cho các nạn nhân vụ 4 người trong gia đình bị sát hại.

Ngày 13-9, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã họp đột xuất, bàn phương án hỗ trợ, lo hậu sự cho 3 người trong một gia đình bị sát hại vào sáng cùng ngày.

Nghi phạm Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: TX

Theo ông Tâm, phường đã phân công nhiệm vụ cho các bộ phận để hỗ trợ, lo hậu sự cho các nạn nhân được chu toàn. Đồng thời, đại diện của phường đã đến bệnh viện, thăm hỏi cháu trai bị thương liên quan vụ án.

“Cháu trai bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch. Vụ án còn có bé gái 3 tuổi. Hiện bé đã được người thân chăm sóc chu đáo’, ông Tâm nói.

Cùng ngày, đại diện ban tự quản Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã sẵn sàng các phương án để hỗ trợ, lo hậu sự cho những nạn nhân bị sát hại trên địa bàn.

Đại diện này nói, hiện người lớn trong gia đình nạn nhân đã bị sát hại, chỉ còn hai cháu nhỏ từ 3 đến 12 tuổi.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: T.T

Tuy nhiên, vẫn còn người thân thích, họ hàng của nạn nhân sinh sống trên địa bàn. Qua bàn bạc, người thân sẽ chủ động đứng ra lo hậu sự cho các nạn nhân.

“Gia đình nạn nhân còn có anh em ruột sống gần đó. Qua bàn bạc, gia đình họ sẽ đứng ra tổ chức tang lễ, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa”, đại diện này nói.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn và bị công an bắt giữ tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 8 giờ cùng ngày.