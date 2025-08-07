Vụ bé trai bị ném xuống nền bê tông: Người mẹ làm đơn bãi nại 07/08/2025 18:07

(PLO)- Mẹ của bé trai bị xách chân ném xuống nền bê tông ở Lâm Đồng mong cơ quan chức năng xử lý nhẹ với người ném con mình để chị ấy có cơ hội sửa sai.

Ngày 7-8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND xã vẫn đang giao cán bộ Phòng Văn hóa cùng công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị xách chân ném xuống nền bê tông xảy ra ở địa phương này.

Theo ông Thuận, sau khi nắm thông tin, UBND xã Trường Xuân đã cử cán bộ Phòng Văn hóa đến hỗ trợ, đưa bé trai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, bệnh viện xác định bé trai có vết bầm ở má, chưa phát hiện thương tích nào khác. Hiện sức khỏe bé trai bình thường.

Bà N xách chân bé trai rồi ném xuống đất. Ảnh chụp màn hình

“Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe bé trai thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nhân văn”- ông Thuận nói.

Cùng ngày, trao đổi với PV qua điện thoại, mẹ của bé trai là chị NTT (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) cho hay hiện chị đã trở về quê để chăm con.

Theo chị T, chị là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Hồi tháng 4-2025, chị gửi con trai thứ hai là cháu NQT, 16 tháng tuổi, cho chị dâu là TTN (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh) chăm sóc để đến TP.HCM làm việc.

Hôm 6-8, chị T biết tin con trai mình bị bạo hành nên tức tốc xin nghỉ việc ở TP.HCM, đón xe về quê.

“Tôi đã đưa con đến bệnh viện thăm khám. Rất may, con tôi chỉ bị bầm tím ở má, ngoài ra chưa phát hiện tổn thương nào khác. Sau khi xảy ra sự việc, chị dâu có đến xin lỗi tôi. Hiện tôi đã đưa con về nhà bà ngoại để nhờ bà chăm sóc”- chị T kể.

Cũng theo chị T, chiều 7-8, chị đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

“Chị N lấy anh trai tôi, hoàn cảnh cũng khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm đó, con của chị ấy bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần chị không tốt và không kiềm chế được bản thân. Vì vậy, tôi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái”- chị T chia sẻ thêm.

Như PLO đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 5-8, bà TTN (33 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người làm công cho một cửa hàng xăng dầu trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, đã nắm chân bé trai 16 tháng tuổi lôi khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Bước đầu, bà N khai với công an là do bực tức việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu bé, thấy cháu quấy khóc nên bà có hành động trên.