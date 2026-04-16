Vụ dây điện cứa cổ nữ sinh ở Quảng Trị: Dây điện do người dân tự kéo sang đường 16/04/2026 11:18

Ngày 16-4, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị thông tin về vụ việc nữ sinh bị tai nạn khi vướng phải dây điện trên đường.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 16 phút ngày 9-4, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Chăm sóc khách hàng về việc có dây điện võng thấp xuống đường, nghi gây tai nạn cho một cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận, Điện lực Đồng Hới đã cử lực lượng trực vận hành đến hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Dây điện được xác định là do người dân tự ý kéo qua đường, gây ra vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, dây điện gây tai nạn là dây do người dân tự ý kéo qua đường để phục vụ nhu cầu sử dụng riêng. Đây không phải là đường dây thuộc hệ thống lưới điện do ngành điện quản lý, vận hành.

Tại vị trí xảy ra sự việc, không có đường dây điện lực vượt qua đường Trương Pháp. Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra, người dân khu vực đã chủ động thu dọn dây dẫn.

Đại diện Điện lực Đồng Hới cùng gia đình nạn nhân đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và thống nhất xác nhận nội dung vụ việc.

Biên bản xác định dây điện gây ra tai nạn không phải dây điện của ngành điện lực mà do người dân tự ý kéo qua đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Với tinh thần trách nhiệm và chia sẻ, lãnh đạo Điện lực Đồng Hới cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân. Theo ghi nhận, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Có thể thấy, đây là trường hợp điển hình của việc người dân tự ý kéo dây điện sau công tơ, không đảm bảo các quy định về an toàn điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng cho cộng đồng.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tuyệt đối không tự ý kéo dây điện vượt đường, mắc nối tạm bợ hoặc không đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Mọi nhu cầu đấu nối, cải tạo hệ thống điện cần được thực hiện đúng quy định, có sự tư vấn hoặc hỗ trợ từ đơn vị điện lực để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cộng đồng xung quanh.