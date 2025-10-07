Vụ giết người ở Đồng Nai: Cảnh báo game ảo sinh tội ác thật! 07/10/2025 06:00

(PLO) - Từ lời khai của nghi phạm trong vụ giết người ở Đồng Nai là “thực hiện nhiệm vụ trong game”, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho rằng những “nhiệm vụ” tưởng như vô hại trên màn hình có thể biến thành tội ác thật sự ngoài đời thực.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ bắn chết ba người ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai, là "thực hiện nhiệm vụ trong game giao cho người chơi".

Vụ án dấy lên hồi chuông cảnh báo về tác động tiêu cực của các trò chơi trực tuyến độc hại khi một người trẻ có thể coi hành động tước đoạt mạng sống là “thực hiện nhiệm vụ trong game”. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho rằng, việc “ảo hóa” hành vi bạo lực đang trở thành nguy cơ thật, đòi hỏi cả xã hội phải cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn này.

. Phóng viên: Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, hung thủ giết người vì “thực hiện nhiệm vụ trên game giao”. Theo ông, hiện nay tình trạng “game giao nhiệm vụ” cho người chơi đang tồn tại dưới các thể thức nào?

+ Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: Hiện nay, theo tôi tìm hiểu và liên quan cụ thể đến vụ án rất nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì hiện tượng "game giao nhiệm vụ" hay còn gọi là những nhiệm vụ ảo, hậu quả mang đến có thật đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như: Telegram, Discord, Tiktok...

Thông qua các nền tảng game có nguồn cung cấp không rõ ràng sẽ có một số hình thức như giao nhiệm vụ để gây tổn thương cho người khác. Những game mang tính chất độc hại thường cổ vũ những hành vi hãm hại bản thân hoặc đi làm hại người khác. Thông qua việc quay video, đăng lên các mạng xã hội để hoàn thành thử thách và thường các trào lưu này còn được chia sẻ trên các nhóm kín.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC).

Chưa kể những đối tượng xấu còn giao nhiệm vụ gây nguy hiểm và phản lại khoa học như: yêu cầu thực hiện hành vi mạo hiểm, xâm nhập nơi cấm, thử các chất kích thích, phá hoại tài sản, làm nhiệm vụ gây hại cho người khác...

Một số trò chơi có nhiệm vụ giao giết người, trả thù và thử thách về tội ác sẽ được ngụy trang dưới nhiệm vụ ẩn danh, sát thủ ảo khiến người chơi mất nhận thức về ranh giới pháp luật.

. Ông có thể phân tích thêm về mức độ nguy hiểm của các loại trò chơi này gây ra?

+ Về mặt tâm lý học, các trò chơi gây nguy hiểm sẽ gây tâm lý tò mò, cô đơn, cần được sự công nhận, đặc biệt là các đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên bị các người chủ của game, hội nhóm game độc hại thao túng qua những chuỗi nhiệm vụ khác nhau. Còn người chơi thì rơi vào hiệu ứng "tẩy não" dần, mất đi khả năng kiểm soát hành vi và bị lệ thuộc vào chủ của nhóm game.

Các đối tượng điều khiển game thường sẽ dùng những lời đe dọa, khen thưởng ảo, uy hiếp thông tin cá nhân, thậm chí uy hiếp chính người chơi phải tiếp tục thực hiện các hành vi do họ yêu cầu.

Về mặt an ninh - trật tự xã hội thì đây là một hình thức tội phạm trá hình, tạo ra những lớp game online, game ảo mang tính chất độc hại và điều khiển hành vi của người chơi ở ngoài đời thực. Từ việc lừa đảo tài chính, phát tán game qua các trang mạng xã hội xuyên biên giới khiến việc xử lý vô cùng khó khăn, phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, an toàn của cộng đồng.

Đến 16 giờ 30 ngày 5-10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) tại Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

. Theo ông, đâu là các giải pháp để phòng ngừa các vấn nạn này?

+ Về phía pháp luật, cần xem xét xử lý hình sự người tạo, điều hành các trò chơi mạo hiểm hoặc gây hại cho xã hội theo tội danh xúi giục người khác, lôi kéo người khác phạm tội hoặc tuyên truyền thông tin độc hại. Đồng thời tăng cường giám sát, theo dõi các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, đa quốc gia như: Telegram, Discord, Tiktok, các máy chủ game trên thế giới, phối hợp với các quốc gia theo dõi và truy vết các tội phạm này.

Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cần chủ động theo dõi hoạt động của con mình trên các nền tảng mạng xã hội. Có hướng dẫn cụ thể đối với các game lành mạnh, game độc hại, xây dựng thói quen trò chuyện, chia sẻ cảm xúc để có sự đồng cảm, khích lệ, tránh người trẻ tìm đến các game để giải tỏa tâm lý tiêu cực.

Về phía giáo dục cần đưa ra những nội dung về an toàn kỹ thuật số và an toàn tâm lý mạng vào chương trình học, tăng cường nhận thức cho các bạn trẻ để biết cách bảo vệ chính mình trên không gian mạng, tránh trường hợp bị ép buộc, uy hiếp làm những việc không mong muốn. Đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm thực tế về nhận biết lừa đảo, thao túng tâm lý trên không gian mạng.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác truyền thông với tần suất cao hơn, đa dạng về hình thức và phương thức tiếp cận, nhằm đến gần hơn với giới trẻ. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát và can thiệp kịp thời đối với các hội nhóm kín có dấu hiệu giao lưu, trao đổi nội dung tiêu cực, gây tổn thương cho chính người tham gia cũng như những người xung quanh, chỉ để tìm kiếm sự công nhận từ cộng đồng ảo.

Nghi phạm qua trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án.