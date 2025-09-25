Vụ MV của nhóm nhạc Ưng Hoàng Phúc: Công an TP.HCM sẽ xử lý nhanh 25/09/2025 17:40

(PLO)- Liên quan đến vụ xuất hiện trang web cá độ, cờ bạc trong MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Công an TP.HCM cho biết sẽ sớm xử lý và Sở VH&TT TP.HCM luôn sẵn sàng phối hợp.

Chiều 25-9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Công an TP. HCM cùng Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về vụ việc xuất hiện tên trang web cá cược, cờ bạc trực truyến trong MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc gồm các ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng.

Các thành viên trong nhóm nhạc

Sẽ xử lý trong thời gian nhanh nhất

Theo đó, tại họp báo, bà Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, cho biết sau khi tiếp nhận thông vụ việc thì đã tiến hành thu thập, xác minh; đồng thời đã mời cho các cá nhân liên quan đến làm việc.

Bà Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM

Đến nay, cơ quan công an cơ bản đã củng cố được hành vi của các đối tượng, sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật trong thời gian nhanh nhất.

Thông tin về việc xử lý này sẽ được thông tin công khai cho báo chí.

Ngoài ra, bà cho biết trường hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà có hành vi quảng cáo đánh bạc, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ nhà cái, đơn vị tổ chức đánh bạc thì có thể bị xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Sở VH&TT luôn sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.

Về phía Sở VH&TT TP.HCM, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở VH&TT TP.HCM cho biết Sở luôn sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở VH&TT TP.HCM

Về góc độ pháp luật, đã có quy định chế tài liên quan đến các hành vi vi phạm.

Các quy định được đề cập gồm: Điều 21 Nghị định số 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Điều 33 Nghị định 38/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Điều 101 Nghị định 15/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi bởi khoản 37, Điều 1 Nghị định 14/2022).

Việc quảng cáo cờ bạc cho trang web cá độ thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

Phía Công an TP.HCM cho biết thêm đối với trường hợp các nghệ sĩ biết các sự kiện có sự xuất hiện của các logo liên quan trang website, ứng dụng đánh bạc nhưng vẫn tham gia, chụp hình trên các ấn phẩm truyền thông, đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 38 và Nghị định 15 được nêu trên.

Đối với các nghệ sĩ tham gia các sự kiện ở nước ngoài có sự xuất hiện logo trang web, ứng dụng đánh bạc thì nghệ sĩ chịu trách nhiệm hoạt động theo luật pháp ở các nước sở tại.

Nhưng sau khi kết thúc sự kiện, nghệ sĩ sử dụng các sản phẩm truyền thông như video để đăng tải quảng cáo lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân để quảng cáo đến người hâm mộ là công dân Việt Nam thì cũng có thể bị xử lý về hành vi quảng cáo hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định tại Nghị định 15 nêu trên.

Cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp về việc thiết kế, sử dụng hình ảnh logo, đơn vị quản lý logo và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để làm rõ việc có liên quan đến việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc hay không; từ đó sẽ xử lý theo đúng quy định.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh các nghệ sĩ, KOL phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, sự kiện mình tham gia, thực hiện, không để cố ý hay vô ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật.