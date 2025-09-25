Vụ MV của nhóm nhạc Ưng Hoàng Phúc: Công an TP.HCM sẽ xử lý nhanh

Chiều 25-9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Công an TP. HCM cùng Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về vụ việc xuất hiện tên trang web cá cược, cờ bạc trực truyến trong MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc gồm các ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng.
Sẽ xử lý trong thời gian nhanh nhất
Theo đó, tại họp báo, bà Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, cho biết sau khi tiếp nhận thông vụ việc thì đã tiến hành thu thập, xác minh; đồng thời đã mời cho các cá nhân liên quan đến làm việc.
Đến nay, cơ quan công an cơ bản đã củng cố được hành vi của các đối tượng, sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật trong thời gian nhanh nhất.
Thông tin về việc xử lý này sẽ được thông tin công khai cho báo chí.
Ngoài ra, bà cho biết trường hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà có hành vi quảng cáo đánh bạc, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ nhà cái, đơn vị tổ chức đánh bạc thì có thể bị xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Sở VH&TT luôn sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.
Về phía Sở VH&TT TP.HCM, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở VH&TT TP.HCM cho biết Sở luôn sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.
Về góc độ pháp luật, đã có quy định chế tài liên quan đến các hành vi vi phạm.
Các quy định được đề cập gồm: Điều 21 Nghị định số 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Điều 33 Nghị định 38/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Điều 101 Nghị định 15/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi bởi khoản 37, Điều 1 Nghị định 14/2022).
Việc quảng cáo cờ bạc cho trang web cá độ thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.
Phía Công an TP.HCM cho biết thêm đối với trường hợp các nghệ sĩ biết các sự kiện có sự xuất hiện của các logo liên quan trang website, ứng dụng đánh bạc nhưng vẫn tham gia, chụp hình trên các ấn phẩm truyền thông, đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 38 và Nghị định 15 được nêu trên.
Đối với các nghệ sĩ tham gia các sự kiện ở nước ngoài có sự xuất hiện logo trang web, ứng dụng đánh bạc thì nghệ sĩ chịu trách nhiệm hoạt động theo luật pháp ở các nước sở tại.
Nhưng sau khi kết thúc sự kiện, nghệ sĩ sử dụng các sản phẩm truyền thông như video để đăng tải quảng cáo lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân để quảng cáo đến người hâm mộ là công dân Việt Nam thì cũng có thể bị xử lý về hành vi quảng cáo hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định tại Nghị định 15 nêu trên.
Cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp về việc thiết kế, sử dụng hình ảnh logo, đơn vị quản lý logo và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để làm rõ việc có liên quan đến việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc hay không; từ đó sẽ xử lý theo đúng quy định.
Cơ quan này cũng nhấn mạnh các nghệ sĩ, KOL phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, sự kiện mình tham gia, thực hiện, không để cố ý hay vô ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật.
Trước đó, hôm 18-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng ra mắt MV "Anh em trước sau như một".
Tuy nhiên, sau khi công chiếu MV nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội vì trong một số cảnh quay xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá cược bất hợp pháp, như logo trên áo diễn viên, ly rượu, hay cảnh lướt giao diện trang web trên điện thoại.
Sự việc khiến dư luận dấy lên nghi ngờ nhóm nhạc quảng bá trá hình cho hoạt động cá cược.
Trước phản ứng dữ dội, MV đã được ẩn trên YouTube chỉ ít phút, sau đó xuất hiện trở lại nhưng không còn những chi tiết gây tranh cãi. Dù vậy, nhiều khán giả cho biết họ đã kịp lưu lại bản gốc trước khi chỉnh sửa, và một số cơ quan báo chí cũng công bố hình ảnh làm bằng chứng.
Đến sáng 22-9, trên trang cá nhân, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã chính thức lên tiếng về vụ việc trên trang Facebook cá nhân sau 1 đêm im lặng.
Nam ca sĩ phủ nhận nghi vấn quảng cáo trang cờ bạc trong MV "Anh em trước sau như một". "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18-9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó" - nam ca sĩ viết.
Tuy nhiên, bài đăng phủ nhận của nam ca sĩ nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng.
Ngày 23-9, Ưng Hoàng Phúc và Lâm Chấn Huy đã đến trụ sở Công an TP.HCM làm việc với cơ quan chức năng. Đến sáng 25-9, ca sĩ Khánh Phương cũng đã đến để làm việc theo giấy triệu tập.