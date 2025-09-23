Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP phủ nhận việc liên quan đến website cá độ 23/09/2025 16:56

(PLO)- Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ, đề nghị dừng việc sử dụng hình ảnh.

Theo dòng sự kiện nghệ sĩ liên quan đến việc quảng cáo trang web cá độ, hình ảnh Sơn Tùng M-TP bị cho là có liên quan đến một thương hiệu cá độ trực tuyến nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Ca sĩ Sơn Tùng trong đêm nhạc tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Cụ thể, một trang web cá độ từng đăng tải đoạn video Sơn Tùng M-TP biểu diễn trong một đêm nhạc tại Đà Lạt vào cuối năm ngoái, đồng thời tự nhận là “nhà tài trợ kim cương” cho sự kiện.

Thông tin với PLO, đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP cho biết công ty TNHH TZ Việt Phát là Ban Tổ Chức của Sự kiện FlyFest 2024 đã ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent về việc mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện.

Theo đó, công ty không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ này, và việc tên website xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài nội dung hợp đồng giữa hai bên.

Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát làm rõ.

Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp với website cá độ với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent.

"M-TP Talent đang đề nghị TZ Việt Phát thực hiện ngay các hành động để yêu cầu OKVIP Media dừng ngay mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của nghệ sĩ chúng tôi cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin nội dung đang lan truyền" - đại diện truyền thông công ty của Sơn Tùng M-TP thông tin.

Phía công ty Sơn Tùng M-TP phủ nhận việc liên quan đến web cá độ.

Để chứng minh tính minh bạch, trong thông báo gửi đến PLO, Công ty M-TP Talent đính kèm công văn phản hồi từ Công ty TNHH TZ Việt Phát.

Trong công văn giải trình này, Công ty TZ Việt Phát viết: "Chúng tôi vô cùng hối hận vì đã nhận lời đề nghị hợp tác này mà không tìm hiểu kỹ càng hơn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và Công ty cổ phần M-TP Talent vì đã gây ra những ồn ào trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua".

Trước đó, ngày 18-9, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng phát hành MV Anh Em Trước Sau Như Một, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh xuất hiện logo của một trang web cá độ trên ly, áo và bao bì.

Những chi tiết này lập tức lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt.



Sau đó, MV bất ngờ bị ẩn khỏi kênh YouTube chính thức. Khi xuất hiện trở lại, các phân cảnh gắn với thương hiệu cá độ đã bị loại bỏ.



Chiều 22-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an TP.HCM đã mời các thành viên nhóm, ê-kíp sản xuất và quản lý đến làm việc để làm rõ sự việc.

Sáng 23-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM theo giấy mời. Chiều cùng ngày ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM.