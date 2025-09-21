Vụ nam sinh rơi xuống kênh Xáng khi câu cá: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nghèo 21/09/2025 14:52

(PLO)- Sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng, thi thể nam sinh 16 tuổi rơi xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM khi đi câu cá đã được tìm thấy.

Chiều 21-9, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc em NPTL (16 tuổi, học sinh trường THCS Tô Ký) tử vong trên kênh Xáng.

Nạn nhân được xác định là người mất tích từ ngày 20-9, khi đi câu cá.

Mẹ nam sinh khóc nghẹn khi chờ tin con trai ở hiện trường. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 20-9, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện và thùng cá đặt trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, người này đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay lập tức, Công an xã Hóc Môn cùng Cảnh sát PCCC và CNCH, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã có mặt để tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm không có kết quả.

Đến đầu giờ chiều ngày 21-9, thi thể em L được tìm thấy. Ảnh: HT

Đến khoảng 13 giờ chiều 21-9, ông Nguyễn Văn Phong (51 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) phát hiện một thi thể nổi trên mặt kênh Xáng, cách nơi nạn nhân được cho là trượt chân khoảng 100m. Ông Phong đã dùng ghe nhỏ cùng ba người khác vớt nạn nhân lên bờ và trình báo chính quyền địa phương.

Ông Phong chia sẻ: “Tôi sống ở đây hàng chục năm, đã nhiều lần cùng bạn bè trục vớt thi thể nạn nhân rơi xuống kênh Xáng này lên bờ giúp gia đình họ. Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì."

Khu vực em L câu cá và rơi xuống kênh Xáng mất tích. Ảnh: HT

Túc trực tại bờ kênh Xáng từ ngày 20-9, bà Trần Thị Chẵn, mẹ em L, nhiều lần khóc ngất khi nhắc đến con trai. Bà kể: “Hôm qua đi học về, L xin mẹ ra sông câu cá. Tôi không đồng ý nhưng con vẫn đi.”

Bà Chẵn làm công nhân một công ty in, chồng làm thợ cơ khí, cuộc sống gia đình vốn khó khăn nay thêm nỗi đau mất mát. Trong cơn tuyệt vọng, bà nhiều lần ngã quỵ, phải có người thân dìu đỡ.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi ở khu vực. Ảnh: HT

Đứng cạnh mẹ, Nguyễn Hoài Bảo Ngọc - em gái nạn nhân, lặng lẽ nhìn về phía dòng nước. Ngọc chia sẻ anh trai hiền lành, chỉ thích đi câu cá mỗi khi rảnh rỗi. Em Ngọc đã nghỉ học, ở nhà phụ gia đình nội trợ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.