Cảnh sát lặn tìm thanh niên 16 tuổi nghi rơi xuống kênh Xáng ở Hóc Môn khi câu cá 20/09/2025 12:20

(PLO)- Nam thanh niên 16 tuổi nghi trượt chân rơi xuống kênh khi đang câu cá dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn.

Đến 11 giờ 30 ngày 20-9, Công an xã Hóc Môn phối hợp cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp vẫn tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nghi mất tích dưới chân cầu Xáng.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện, thùng đựng cá và đôi dép bỏ lại trên bờ kênh Xáng nhưng không thấy chủ nhân. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo chính quyền địa phương.

Khu vực nam thanh niên nghi rơi xuống kênh, mất tích. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên khoảng 16 tuổi, thường xuyên ra khu vực này câu cá vào lúc rảnh. Theo người dân, khả năng trong lúc đang câu, người này đã trượt chân, rơi xuống kênh.

Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.