Va chạm liên hoàn ô tô với xe máy ở Hóc Môn, nhiều người bị thương 04/09/2025 16:27

(PLO)- Vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải, ô tô và xe máy trên đường Phan Văn Hớn ở xã Bà Điểm, TP.HCM khiến nhiều người bị thương, trong đó hai vợ chồng hơn 60 tuổi nhập viện cấp cứu.

Đến 14 giờ ngày 4-9, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ va chạm liên hoàn trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, hơn 10 giờ cùng ngày, xe tải biển số 86C-177... và ô tô biển số 51K-280... lưu thông ngược chiều nhau trên đường Phan Văn Hớn. Khi đến trước số nhà 54/2, hai phương tiện va chạm mạnh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: HT

Cú tông làm ô tô bị đẩy sang một bên, tiếp tục va chạm với xe máy biển số 59P3-241... do hai vợ chồng lớn tuổi điều khiển, khiến cả hai ngã xuống đường.

Va chạm làm hai người đi xe máy bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Hai người trên ô tô cũng bị thương nhẹ.

Ảnh hưởng từ vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng phần đầu và đuôi, kính chắn gió sau bể nát, hai túi khí bung. Xe máy nằm kẹt dưới gầm ô tô, giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Người nhà cho biết nạn nhân đi xe máy là ông NVĐ và bà C (hơn 60 tuổi). Hai vợ chồng từ quê ở Đồng Nai trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ thì gặp nạn. Ông Đ bị đa chấn thương, bà C đau ngực, khó thở, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.