Nữ nhân viên Nhã Nam ở TP.HCM 'mất tích' đã trở về, lý do gây bất ngờ 10/08/2025 12:14

(PLO)- Sau nhiều ngày không liên lạc được, nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam ở TP.HCM đã trở về nhà an toàn, nguyên nhân vụ việc khác hẳn những đồn đoán ban đầu.

Ngày 10-8, Công ty Nhã Nam cho biết nữ nhân viên tên N.P.M (30 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đã trở về nhà. Theo doanh nghiệp này, chị M rời nhà vì lý do cá nhân, không phải do bị “bắt cóc online” như thông tin lan truyền trên mạng.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 6-8, chị M rời nhà trên đường Hoàng Sa (phường Xuân Hòa, quận 3 cũ) bằng xe ôm công nghệ để đi làm. Tuy nhiên, hơn 30 phút sau, công ty gọi điện báo chị M không đến nơi làm việc. Gia đình liên lạc nhiều lần nhưng không được, kiểm tra camera thấy chị M lên xe rồi mất liên lạc nên trình báo công an.

Chị M sau đó đã trở về nhà an toàn. Ảnh: Nhã Nam

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, tìm kiếm. Sau vài ngày, chị M được xác định an toàn và đã trở về.

Công ty Nhã Nam gửi lời cảm ơn lực lượng công an, báo chí, đối tác và cộng đồng độc giả đã hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm.