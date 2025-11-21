Vụ sai phạm bữa ăn bán trú ở Đà Lạt: Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với hiệu trưởng 21/11/2025 20:55

(PLO)- Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (Lâm Đồng) vừa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025-2027 sau sai phạm bếp ăn bán trú.

Ngày 21-11, Đảng uỷ phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025-2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, thời điểm vừa xảy ra sự việc phụ huynh học sinh phản ánh thực phẩm đầu vào không đảm bảo chất lượng trung tuần tháng 9-2025. Ảnh: CHÍNH THÀNH

“Với vai trò Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thái Quỳnh Nga đã vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú” - quyết định kỷ luật nêu.

Ngoài kỷ luật bà Nga về mặt Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương.

Đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, trước đó Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; ông Trần Anh Quốc - Chi uỷ viên, giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt đã chỉ đạo chi bộ cơ quan UBND phường lãnh đạo UBND phường thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hành chính đối với các cá nhân nêu trên kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng theo quy định.

Như PLO đã phản ánh, tối 15-9, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm không đạt chất lượng vào bếp ăn bán trú. Tới ngày 16-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trực tiếp đến trường xác minh.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương thời điểm vừa xảy ra sự việc. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trong các báo cáo gửi chính quyền, Trường Tiểu học Trưng Vương nêu một số lô hàng "có dấu hiệu bất thường" như thịt luộc đổi màu, tôm đen đầu, bò viên nghi đông lạnh, xương có mùi.

Phía trường khẳng định lô thực phẩm nghi ngờ đã được trả lại hoặc thay món và có lưu mẫu theo quy định, trong khi người tố cáo cho rằng đã có thực phẩm không đảm bảo được nấu cho học sinh.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt sau đó đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga ngày 24-9, sau đó gia hạn quyết định đình chỉ lần 2 để cơ quan chức năng tiến hành xác minh các dấu hiệu vi phạm.