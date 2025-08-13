Vụ thầy giáo đến nhà tát học sinh ở Thanh Hoá: Do chê thầy giáo 'dạy khó hiểu' 13/08/2025 12:04

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu Trường THPT Vĩnh Lộc báo cáo vụ việc một giáo viên tới nhà tát học sinh với lý do em này chê thầy "dạy khó hiểu".

Sáng 13-8, trao đổi với PLO, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo cụ thể liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là giáo viên đến nhà và có hành vi tát học sinh.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, thông tin ban đầu xác định thầy giáo trong đoạn clip là người có quan hệ họ hàng với học sinh. Gia đình đã gửi gắm thầy này kèm cặp em từ năm lớp 3 đến nay.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc xác nhận người trong clip là thầy VXT là giáo viên tiếng Anh của nhà trường.

Hình ảnh thầy giáo đến tận nhà tát học sinh vì phàn nàn việc thầy dạy "khó hiểu bài". Ảnh: Cắt ra từ clip

Ông Tinh cho biết em học sinh bị đánh là cháu họ của thầy T và đang chuẩn bị vào lớp 8, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hoá (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ).

"Học sinh này có lời phàn nàn với một số người trong buổi đi chơi trại hè của địa phương về việc “khó hiểu bài” khi học với thầy T. Sau khi nghe lại thông tin phàn nàn của học sinh từ người khác, thầy T đã đến nhà em học sinh này và có hành vi tát vào mặt học sinh trước mặt phụ huynh, với lý do “dạy dỗ ở góc độ gia đình” - ông Tinh nói.

Trước đó, PLO đưa tin sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 33 phút ngày 8-8 tại xã Tây Đô (huyện Vĩnh Lộc cũ).

Clip thầy giáo tát học sinh trước sự chứng kiến của phụ huynh gây bức xúc trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, một đoạn clip dài gần 1 phút lan truyền trên mạng xã hội Facebook gây nhiều ý kiến trái chiều về hành vi của thầy giáo tát học sinh là không chuẩn mực, đó là hành vi côn đồ.

Trao đổi với PLO, ông Trịnh Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc nêu trên, hiện UBND xã đã nắm được sự việc.

Ông Tuân nói thêm: "Trong sáng nay, 13-8, Công an xã Vĩnh Lộc đã có báo cáo, đồng thời xác minh ban đầu về sự việc, nhưng cụ thể ra sao thì tôi chưa nắm được. Hiện UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan, từ đó có căn cứ để làm rõ sự việc hơn”.