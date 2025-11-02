Vụ vỡ hồ chứa: Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra ngay giấy phép của doanh nghiệp 02/11/2025 17:17

(PLO)- Sau khi nghe báo cáo tình hình mưa lũ ảnh hưởng nặng nề tại xã Tuy Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải kiểm tra giấy phép của doanh nghiệp có hồ bị vỡ xảy ra tối 1-11.

Trưa 2-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND xã Tuy Phong về tình hình mưa lớn, gây ảnh hưởng lớn đến tài sản và đời sống Nhân dân.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu kiểm tra tính pháp lý doanh nghiệp làm vỡ hồ cá trên núi

Tại buổi làm việc, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra giấy phép của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú - doanh nghiệp có hồ bị vỡ trên núi. Nếu không có thì phải kiên quyết cưỡng chế, xử lý ngay.

"Nội dung nào nằm trong giấy phép thì làm, còn không có giấy phép phải kiên quyết xử lý" - ông Mười nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá, kiểm tra ngay tình hình mực nước các hồ trên núi Tân Lai của công ty trên, hiện trạng hồ chứa nước... để dự đoán tình hình. Giải pháp trước mắt là phải tính toán cho hạ mực nước xuống mức an toàn, tránh nguy cơ tái diễn sự cố.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thăm hỏi gia đình cháu gái 13 tuổi bị lũ cuốn trôi tại xã Tuy Phong vào sáng 2-11.



Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh khẩn trương xác minh, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả.

“Việc cần làm ngay là phải dọn dẹp hết đất đá, khơi thông giao thông tại các khu vực bị ngập, lũ quét để ổn định đời sống Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân chủ động hơn nữa trong ứng phó, nhất là khi cơn bão số 13 có khả năng đổ bộ, khả năng sẽ ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh” - ông Mười nói.

Như PLO lai đã thông tin, từ trưa 1-11 đến rạng sáng 2-11, tại địa bàn xã có mưa lớn. Lượng nước từ dọc núi Đá Ông đổ xuống kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và nước từ suối Tân Lai đổ xuống làm cho lưu lượng nước dọc các kênh, sông suối đổ về thôn 2 tăng cao.

Nhà cửa, cầu đường người dân thôn 2 xã Tuy Phong tan hoang sau lũ đổ về

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1 (do ông Trần Quang Tính, 51 tuổi, ngụ TP.HCM là giám đốc, được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng vào tháng 6-2025) bị vỡ, chảy xuống khu vực thôn 2 kết hợp với lượng nước từ kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai làm cho nước dâng cao, chảy xiết.

Những ngôi nhà hư hỏng nặng do lũ quét tối 1-11.

Hậu quả, ông Bùi Văn Khánh trú tại thôn Tuy Tịnh 1 và cháu Lê Nguyễn Bích Th (13 tuổi) trú tại thôn 2, xã Tuy Phong bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã cứu được ông Khánh, còn cháu Th đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2-11 thì tìm thấy thi thể cách nơi bị lũ cuốn khoảng 200 m.

Tài sản nhà, vật dụng sinh hoạt, gia súc bị thiệt hại nặng nề. Hiện, địa phương đang tiếp tục thống kê để có con số chính thức về thiệt hại tài sản của người dân.