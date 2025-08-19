VWS đưa 400 gia đình nhân viên đến vịnh Vĩnh Hy du lịch, làm sạch bờ biển 19/08/2025 15:10

Đây không chỉ là kỳ nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả, mà là dịp để người lao động và gia đình cùng tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa bằng việc thu gom rác tại vịnh Vĩnh Hy với thông điệp “Vietnam Waste Solutions – Vì môi trường xanh và xanh hơn”.

"Hành trình xanh – Bãi biển sạch” cùng VWS

Sáng sớm ngày 16-8, những chuyến xe chở hàng trăm công nhân viên của Công ty VWS lăn bánh hướng về vùng biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Trong tiếng cười rộn ràng, các công nhân viên tâm sự, họ rất vui khi có được những ngày nghỉ dài như thế này.

Công nhân viên và người lao động Công ty VWS nhặt và thu gom rác thải trên bãi biển.

Điểm nhấn của chuyến hành trình là hoạt động thu gom rác, làm sạch bãi biển trên Bãi Cóc thuộc vịnh Vĩnh Hy. Ngay khi đặt chân lên bãi biển, những bóng áo đồng phục xanh của VWS đã sẵn sàng găng tay, dụng cụ và các bao chứa rác, cần mẫn đi nhặt từng túi nilon, từng vỏ chai nhựa, rác bẩn và những thân cây hư mục bị sóng đánh dạt vào bờ thu gom lại gọn gàng. Chẳng mấy chốc khu vực này trở nên sạch đẹp ngay tức thì.

Hoạt động này gắn với thông điệp “Vì một môi trường xanh và xanh hơn” của VWS, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Hình ảnh hàng trăm công nhân viên cùng gia đình, người thân chia thành từng nhóm nhặt rác trên bãi biển đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khẳng định rằng bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai.

Khệ nệ ôm túi rác nặng với nụ cười rạng rỡ, bé Bảo Chi (13 tuổi) hào hứng nói: “Hôm nay con được theo ba mẹ cùng các cô chú trong Công ty VWS đi chơi và đã cùng nhau dọn sạch bãi biển. Con nhặt được nhiều chai nhựa, rác xung quanh. Qua việc làm này, con sẽ ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không bỏ rác lung tung và phải phân loại rác tại nguồn. Qua đây, con bảo vệ môi trường biển là một hoạt động ý nghĩa, nhặt rác sẽ giúp bảo vệ môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn”.

Anh Huỳnh Ngọc Bảo (39 tuổi) đã gắn bó với VWS gần 20 năm, lần này đưa cả gia đình tham gia chuyến đi. Anh Bảo tâm sự: “Mỗi năm công ty đều tổ chức nghỉ dưỡng cho công nhân. Nhưng năm nay kết hợp cùng hoạt động nhặt rác, tôi thấy chuyến đi có ý nghĩa hơn nhiều. Đặc biệt, đội của tôi được trao giải nhất trong các hoạt động nhóm”. Anh Bảo nói thêm, trải nghiệm lần này không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là bài học thiết thực về môi trường cho các con.

Người lao động Công ty VWS ghép hình chữ VWS sau khi làm sạch bờ biển Bãi Cóc (Vĩnh Hy).

Từ những trò chơi tập thể trên bãi biển đến buổi gala dinner đầy ắp tiếng cười, chuyến du lịch trở thành chất keo gắn kết hàng trăm con người đến từ nhiều bộ phận khác nhau. Ở đó, không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và công nhân viên, mà chỉ còn lại chan hòa tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Kết nối và sẻ chia, chung tay vì cộng đồng

Cùng tham gia hoạt động làm sạch bãi biển với công nhân viên, người lao động, bà Huỳnh Lan Phương - Phó TGĐ Công ty VWS nói rằng, mỗi chuyến đi của công ty đều được tính toán để vừa mang lại niềm vui cho công nhân, vừa gắn liền với giá trị xã hội. “Chúng tôi không muốn chuyến đi chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng. Một túi nilon nhặt lên có thể nhỏ bé, nhưng hành động đó giúp thay đổi nhận thức về môi trường. Khi công nhân cùng gia đình trực tiếp trải nghiệm, tinh thần này sẽ được mang về nhà, lan tỏa ra bạn bè, cộng đồng”, bà Phương nói.

Theo bà Phương, người lao động là trung tâm của mọi chiến lược phát triển của VWS. Công nhân viên của VWS làm việc trong môi trường đặc biệt áp lực và độc hại, vì vậy việc chăm lo phúc lợi phải ưu tiên hàng đầu. Không chỉ bằng lương, thưởng, VWS còn đầu tư vào đời sống tinh thần của người lao động như du lịch hè, các buổi sinh nhật, tiệc tất niên, các ngày lễ dành cho phụ nữ và trẻ em, các phần quà Tết giá trị…

Công ty còn thường xuyên khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt là lao động nữ… “Ngay cả trong giai đoạn khó khăn, công ty vẫn kiên trì duy trì phúc lợi cho mọi người. Chúng tôi tin rằng chỉ khi người lao động được chăm lo đầy đủ, họ mới yên tâm gắn bó, mới có thể đồng hành cùng doanh nghiệp lâu dài”, bà Phương nhấn mạnh,

Những chiếc áo đồng phục xanh VWS chụp hình lưu niệm tại bãi biển Bãi Cóc (Vĩnh Hy).

Không chỉ chăm lo đời sống công nhân, VWS còn đặt ra mục tiêu lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, đi đến đâu làm sạch đến đó. Theo bà Phương, nếu mỗi gia đình công nhân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ, thì việc này sẽ nhanh chóng trở thành nếp sống chung. “Ở nhiều quốc gia, để hình thành thói quen phân loại rác phải mất hàng chục năm. Việt Nam, nếu có sự đồng lòng từ những cá nhân đến tập thể, thời gian ấy chắc chắn sẽ được rút ngắn”, bà Phương kỳ vọng.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty VWS khẳng định, mỗi chuyến đi là cơ hội để công nhân nghỉ ngơi, gắn kết, từ đó quay lại làm việc với tinh thần hăng hái hơn. “Chúng tôi quan niệm chăm lo tinh thần cho người lao động là tạo ra sức mạnh nội lực để doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty VWS luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Công đoàn tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng cho người lao động. Nếu thiếu kinh phí, công ty sẵn sàng bổ sung để tất cả công nhân và gia đình đều được tham gia”, đại diện Công đoàn nói.