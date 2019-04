Trả 28 sinh viên gian lận điểm thi về Hòa Bình

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố ba bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hòa Bình, liên quan đến việc gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Các bị can gồm: Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi, cựu trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, cựu phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (38 tuổi, cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình). Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Quang Vinh đã chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn xử lý, can thiệp, nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh; cách thức là sửa trực tiếp trên bài thi trước khi đưa vào máy quét file ảnh bài làm gửi về Bộ GD&ĐT. Tiếp đó, Đỗ Mạnh Tuấn gặp, bàn bạc với Nguyễn Khắc Tuấn cùng thực hiện theo chỉ đạo của Vinh. Hai bị can chuẩn bị bút chì, tẩy bút chì, in sẵn đáp án của các môn thi trắc nghiệm Bộ GD&ĐT đã công bố trên mạng Internet ra giấy A4; tập hợp danh sách các thí sinh cần nâng điểm thi…