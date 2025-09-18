Xác định danh tính đôi nam nữ tử trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa 18/09/2025 18:03

(PLO)- Cơ quan chức năng đã xác định danh tính đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa.

Chiều 18-9, nguồn tin của PLO cho biết cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai người tử vong trong nhà nghỉ ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là nam thanh niên tên HTĐ (27 tuổi) và cô gái tên TTN (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XH

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Như PLO đã thông tin, trưa cùng ngày, đôi nam nữ đến thuê phòng một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa.

Một lúc sau, quản lý nhà trọ nghe tiếng động bất thường, đến kiểm tra thì phát hiện hai người nằm bất động, xung quanh có nhiều vết máu.