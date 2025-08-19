Xác định nguyên nhân nhiều trẻ vị thành niên phạm tội giết người 19/08/2025 09:32

(PLO)- Hàng chục trẻ vị thành niên ở Đắk Lắk phạm tội do khủng hoảng trong tâm lý, thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng sống.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh tạm giữ, tạm giam 25 trẻ vị thành niên; trong đó có 23 trẻ vị thành niên phạm tội giết người, còn lại phạm tội hiếp dâm, mua bán người.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến trẻ vị thành niên phạm tội là do khủng hoảng trong tâm lý, thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng sống.

Trẻ vị thành niên tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Công an

Cơ quan công an cho rằng độ tuổi vị thành niên từ 12 đến 18 tuổi là giai đoạn phát triển tâm sinh lý phức tạp, dễ mất kiểm soát cảm xúc, chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường xung quanh.

Khi không được giáo dục, định hướng đúng, các em dễ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc rơi vào trạng thái rối loạn hành vi.

Giáo dục pháp luật chưa sâu sát; không được dạy cách kiểm soát cơn giận, giải quyết mâu thuẫn, xử lý áp lực tâm lý.

Ngoài ra, còn có nguyên khác như do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi bạo lực, học theo hành vi giết chóc, trả thù như trong trò chơi; gia đình buông lỏng quản lý, thiếu yêu thương; áp lực tâm lý học đường, thi cử, thành tích đẩy trẻ vào trạng thái dồn nén cảm xúc, bùng phát hành vi lệch chuẩn.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người chưa vị thành niên, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo gia đình cần đóng vai trò trung tâm trong giáo dục đạo đức, kiểm soát cảm xúc, theo sát tâm lý trẻ.

Trường học nên lồng ghép chương trình giáo dục pháp luật, tâm lý học đường, kỹ năng sống thực tiễn.

Các cơ quan pháp luật, truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả pháp lý khi trẻ em phạm tội.

Tăng cường hệ thống trợ giúp pháp lý trẻ em, nhất là Luật Trợ giúp pháp lý 2017) tại các địa phương, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Kiểm soát nội dung mạng xã hội, game bạo lực, tạo sân chơi lành mạnh thay thế.

Theo Trại tạm giam số 1, việc trẻ vị thành niên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người là hồi chuông cảnh tỉnh về khoảng trống trong giáo dục, giám sát và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, xã hội cần đồng hành, giáo dục và mở ra cơ hội thứ hai để các em tái hòa nhập, sống đúng với lứa tuổi, tránh sa ngã vào con đường tội lỗi chỉ vì thiếu hiểu biết, định hướng.