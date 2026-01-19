Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ 19/01/2026 08:05

(PLO)- Truyền thống hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại những bài học về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; về sức mạnh đoàn kết quân-dân; về tinh thần độc lập, tự cường, dám đánh, biết đánh và biết thắng.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tổ chức quân đội của giai cấp công-nông và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng. Vì vậy, khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập (ngày 22-12-1944), đã có chi bộ đảng, với bốn đảng viên và biên chế chức danh chính trị viên để trực tiếp lãnh đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị.

Từ chiến thắng mở đầu Phai Khắt, Nà Ngần đến thành công rực rỡ của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Đảng đã kịp thời xác định đúng phương hướng, mục tiêu, phương pháp tác chiến và khẳng định rõ quan điểm: Quân đội ta là quân đội của dân, do dân, vì dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi chiến công, mọi thắng lợi của Quân đội. Chính bằng việc kiên định và thực hiện nghiêm nguyên tắc ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cùng toàn dân đánh bại kẻ thù xâm lược, làm nên những chiến công oanh liệt, những chiến thắng vĩ đại đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ảnh: ANH MINH/QĐND

Thời cơ - thách thức

Những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội tiếp tục được tăng cường.

Toàn quân đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, qua đó khẳng định rõ vai trò lãnh đạo mang tính quyết định của Đảng đối với sự trưởng thành và những chiến công của Quân đội. Trong đó, nổi lên một số điểm nhấn quan trọng:

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhiều nghị quyết, chiến lược, đề án, kế hoạch được xây dựng công phu, bài bản, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo toàn quân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Thế trận phòng thủ các quân khu, khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tiềm lực quốc phòng của đất nước được tăng cường; sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng cao.

Cùng với đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ động, linh hoạt, bảo đảm phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự và nghệ thuật tác chiến trong điều kiện mới. Nhiều cơ quan, đơn vị được kiện toàn, sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Các đơn vị trong toàn quân chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, ứng phó kịp thời, có hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đặc biệt coi trọng, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiên phong gương mẫu trong phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn quân.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ được thực hiện đồng bộ, bài bản, bảo đảm dân chủ, khách quan đúng quy trình, nguyên tắc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, điều lệ, chỉ thị, nghị quyết; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh.

Công nghiệp quốc phòng có bước đột phá, đã làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm thành công nhiều vũ khí có ý nghĩa chiến lược và trang bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tế chiến tranh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Quân đội chủ động, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm quốc phòng, diễn tập chung, cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Quân đội và toàn quân, mà còn góp phần củng cố, nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Quân đội trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều nơi, với nhiều loại hình chiến tranh, phương thức tác chiến mới, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen tác động đến đời sống quốc tế và tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định.

Đất nước ta, sau 40 năm đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng đặt ra yêu cầu tiếp tục điều chỉnh tổ chức quân sự địa phương phù hợp với tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực khoa học-công nghệ; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Màn biểu diễn của biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử dịp A80. Ảnh: VGP

“2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”

Từ những đặc điểm tình hình trên, thời gian tới, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tập trung thực hiện thật tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược để thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng.

Quán triệt sâu sắc và kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng là yêu cầu có tính nguyên tắc, đồng thời là điều kiện tiên quyết để Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vững bản chất cách mạng, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; sự đan xen giữa hợp tác và đấu tranh, giữa hòa bình và xung đột; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ quân sự và các hình thái chiến tranh mới, việc giữ vững định hướng chiến lược, không dao động về mục tiêu, không lệch chuẩn về tư duy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải tiếp tục quán triệt đầy đủ, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng; vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn chặt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phát huy cao độ trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược để thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Tham mưu phải đi trước một bước, dự báo đúng, đánh giá trúng, đề xuất kịp thời những quyết sách chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về thực hiện “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Coi trọng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hòa bình, từ yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quân sự, quốc phòng; bảo đảm sự thống nhất cao giữa tư duy chiến lược và tổ chức thực hiện; giữa mục tiêu lâu dài và giải pháp trước mắt; giữa xây dựng lực lượng và sử dụng lực lượng, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Quân đội, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân.

Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa sống còn, quyết định bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Thực tiễn hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta khẳng định rõ, giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc này bảo đảm cho Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ngược lại, bất kỳ sự mơ hồ, lơi lỏng nào về vai trò lãnh đạo của Đảng đều làm suy giảm sức mạnh chính trị-tinh thần của Quân đội.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch đẩy mạnh âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thì yêu cầu giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt càng phải được đặt lên hàng đầu, không chỉ về nhận thức mà cả trong tổ chức thực hiện.

Cùng với việc kiên định nguyên tắc, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Quân đội cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và mô hình tổ chức, biên chế của Quân đội hiện đại. Trọng tâm là làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng với quản lý của Nhà nước và chỉ huy, điều hành của người chỉ huy các cấp; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất, xuyên suốt đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp theo hướng khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, có tầm dự báo cao. Coi trọng xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm mọi hoạt động của Quân đội đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân.

﻿ ﻿ Ảnh: PHI HÙNG

Kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích

Ba là, chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quyết định đến bản chất cách mạng và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá bằng các thủ đoạn chiến tranh tư tưởng, chiến tranh thông tin, yêu cầu đặt ra là Đảng bộ Quân đội phải giữ vững vai trò định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn quân. Trọng tâm là làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc, chi phối mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên nền tảng đó, Đảng bộ Quân đội cần lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc đấu tranh phải được tiến hành có tổ chức, có lực lượng, có phương pháp phù hợp, gắn chặt với thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của Quân đội trên mặt trận tư tưởng-lý luận, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng chính trị-tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có uy tín và năng lực lãnh đạo cao, sức chiến đấu mạnh mẽ, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là yêu cầu trực tiếp, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhằm bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở từng cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, quy mô tổ chức, lực lượng ngày càng lớn, trình độ hiện đại hóa ngày càng sâu, nếu tổ chức đảng không thực sự vững mạnh thì khó có thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đảng các cấp phù hợp với mô hình tổ chức, biên chế mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng thông qua việc gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thước đo quan trọng nhất của tổ chức đảng vững mạnh là kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và sự trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ.

Do đó, phải kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy với người chỉ huy và các tổ chức quần chúng; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Qua đó, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong toàn quân thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đủ năng lực lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sức mạnh đoàn kết quân-dân

Năm là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cán bộ là gốc của mọi công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội. Trước yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, trình độ tổng hợp cao, am hiểu khoa học-công nghệ quân sự, có năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý trong điều kiện mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, kế thừa và phát triển, thu hút, trọng dụng nhân tài, chú trọng phát hiện, tạo nguồn, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ tài năng; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm sự trong sạch, thống nhất trong Đảng bộ Quân đội. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự ổn định chính trị nội bộ Quân đội. Thông qua đó, tạo nền tảng nhân sự vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Quân đội.

Quân đội là tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải đòi hỏi cao hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đảng bộ Quân đội và toàn quân coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, chú trọng ngay từ khi triển khai thực hiện để phòng ngừa; phát huy vai trò các cấp ủy, tổ chức đảng trong tự kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật bảo đảm dân chủ, công bằng, nghiêm minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Truyền thống hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại những bài học về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; về sức mạnh đoàn kết quân-dân; về tinh thần độc lập, tự cường, dám đánh, biết đánh và biết thắng.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Quân đội tiếp tục phấn đấu là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.