Xe container bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên quốc lộ 51 15/01/2026 14:56

(PLO)- Chiếc xe container đang chạy trên quốc lộ 51 (đoạn qua Đồng Nai) thì cháy dữ dội, tài xế nhanh chóng nhảy khỏi xe thoát thân.

Lúc 12 giờ 45 phút ngày 15-1, một xe container đang chạy trên quốc lộ 51 đoạn trước khu vực Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) bỗng bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên chiếc xe container đang lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu vực Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark thì ngọn lửa bất ngờ bốc cháy phía đầu kéo của xe.

Chiếc xe container bốc cháy dữ dội. Ảnh: VH.

Thấy ngọn lửa bốc cháy lớn tài xế xe container liền nhanh chóng xuống xe. Chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe container.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC&CNCH cùng lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và điều tiết giao thông. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy khiến lưu thông qua khu vực gặp khó khăn, giao thông trên quốc lộ 51 ùn tắc hơn 2km.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.