Xe khách chở công nhân cháy rụi khi đậu trước cổng trường học 13/01/2026 12:09

(PLO)- Xe khách loại 29 chỗ chở công nhân đậu trên quốc lộ 14, trước cổng trường học ở Đồng Nai bất ngờ cháy rụi.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 13-1 trên quốc lộ 14, đoạn trước cổng trường Trung học Phổ thông Đồng Xoài (phường Bình Phước, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, tối 12-1, tài xế điều khiển xe ôtô khách loại 29 chỗ chở công nhân đi làm. Khi đến trước cổng trường Trung học Phổ thông Đồng Xoài thì thấy có mùi khét và khói ở trên đầu xe, vội tấp xe vào lề, dùng bình chữa cháy xịt cho hết khói.

Chiếc xe khách đậu bên đường trước cổng trường học bốc cháy dữ dội. Ảnh: Anh Thành

Thấy không còn khói nên tài xế đậu xe trước cổng trường trung học rồi khóa xe đi về.

Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng 13-1 mọi người phát hiện chiếc xe khách bốc cháy dữ dội. Toàn bộ kính chắn phía trước và hai bên vỡ nát, các dãy ghế bị cháy rụi…

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt ở hiện trường phối hợp đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.